Захарова рассказала об ответных мерах России на антироссийские действия Латвии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия должна принять ответные меры на антироссийские действия правительства Латвии и других стран ЕС.

Захарова подчеркнула, что правительство Латвии не собирается ничего делать для улучшения ситуации. Антироссийские действия прибалтийской республики Захарова назвала «провокациями своих правоохранительных органов». По ее словам, Россия в ближайшее время примет ответные меры.

Представитель российского МИД также напомнила, что из-за провокаций правоохранительных органов прибалтийских стран не так давно во внешнеполитическое ведомство была вызвана временная поверенная в делах Латвии Атация Рутку (тогда ей вручили сразу две ноты протеста).

Мария Захарова отметила, что скорее всего она вместе с главой МИД Латвии Эдгарсом Ринкевичсом «не поняли нашего обращения», а кроме того, «крайне цинично» прокомментировали ноты протеста России. Напомним, латышские дипломаты заявили, что «России бессмысленно протестовать против того, что происходит на территории Латвии».

По словам Захаровой, заявление Ринкевичса еще раз подтверждает, что латышские власти «даже не думают об исправлении ситуации». В этой связи, как заведено в международных отношениях, российская сторона будет рассматривать жесткие ответные меры.