Der Tagesspiegel: канцлер ФРГ Шольц против общего запрета въезда в ЕС для россиян

Авторитетное немецкое издание Der Tagesspiegel сообщило, что канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил против всеобщего запрета на въезд в страны Евросоюза для российских граждан.

Олаф Шольц не просто не поддерживает идею общего запрета на въезд в ЕС для россиян, но и заявляет, что «это борьба Путина, а не обычных граждан». Он пояснил, что ему сложно согласится с этой идеей, так как он не верит в поддержку действий российского правительства обычными гражданами страны.

Шольц подчеркнул, что Европейский союз уже принял решение о персональных санкциях против определенных людей из центров принятий решений в Москве. Нет никакого смысла запрещать въезд в страны Шенгенского соглашения обычным людям в туристических целях.

При этом канцлер ФРГ указал, что страны Европейского союза в общем и Германия в частности, намерены продолжать вводить персональные санкции против определенных физических и юридических лиц, которые задействованы в проведении специальной военной операции в Украине.

Он не считает оправданными карательные меры против всех россиян. По оценке Шольца, такой запрет ослабит эффективность тех санкций, которые уже введены против отдельных лиц, так как они будут направлены и против тех, кто не поддерживает политику Кремля.