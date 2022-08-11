Кулеба: рестораны McDonald’s возвращаются в Киев и на Западе Украины
Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба утверждает, что рестораны американской сети "Макдональдс" вновь откроются в Украине.
11 августа министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опубликовал новое сообщение в одной из соцсетей, где сообщил, что компания McDonald’s приняла решение о возобновлении работы своих ресторанов на территории украинского государства. По словам Кулебы, первые McDonald’s вновь откроются в Киеве, после чего их работа будет налажена на западе страны.
Также Дмитрий Кулеба утверждает, что открытие McDonald’s в Украине займёт какое-то время, однако непосредственную важность представляет само решение компании возобновить работу в украинском государстве.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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