ФАН: Алиса Гребенщикова отрицает, что отец испортил ей карьеру
Актриса и ведущая Алиса Гребенщикова заявила, что высказывания её отца Бориса Гребенщикова не сказались на её карьере в РФ.
Дочь солиста популярной в России группы "Аквариума" Бориса Гребенщикова, актриса Алиса Гребенщикова, ответила на заявления недоброжелателей ее известного родителя.
Алиса Борисовна Гребенщикова - российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Дочь музыканта Бориса Гребенщикова.
Звезда отечественного экрана называет информацию о том, что покинувший Россию музыкант испортил дочери карьеру своей критикой спецоперации РФ на Донбассе, недостоверной.
В доказательство своих слов Алиса рассказала о своём рабочем графике до конца года в комментарии BLITZ.center.
Без перерыва на летние каникулы проходят мои авторские просветительские проекты в области русской литературы в Лектории ВДНХ. Осенью на фестивале "Территория" я сыграю свои сольные программы, детские и взрослые.
Актриса убеждена, что это достаточно внушительный список работ. До конца декабря у Алисы выходных дней очень мало, что доказывает, что наследница Бориса Гребенщикова остаётся востребованной несмотря на антироссийские высказывания её отца.
Россияне знают Гребенщикову по ролям в фильмах "Жена с того света", "Секс, кофе, сигареты", "Проект "Анна Николаевна" и другим. Стоит заметить, что последняя картина, где участвует звезда отечественного экрана, значится 2021 годом.
В текущем году у артистки работы в кино отсутствуют.
Опубликовано: Наталья Гончарова
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