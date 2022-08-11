ФАН: Алиса Гребенщикова отрицает, что отец испортил ей карьеру

Актриса и ведущая Алиса Гребенщикова заявила, что высказывания её отца Бориса Гребенщикова не сказались на её карьере в РФ.

Дочь солиста популярной в России группы "Аквариума" Бориса Гребенщикова, актриса Алиса Гребенщикова, ответила на заявления недоброжелателей ее известного родителя.

Алиса Борисовна Гребенщикова - российская актриса театра, кино и дубляжа, телеведущая. Дочь музыканта Бориса Гребенщикова.

Звезда отечественного экрана называет информацию о том, что покинувший Россию музыкант испортил дочери карьеру своей критикой спецоперации РФ на Донбассе, недостоверной.

В доказательство своих слов Алиса рассказала о своём рабочем графике до конца года в комментарии BLITZ.center.

Без перерыва на летние каникулы проходят мои авторские просветительские проекты в области русской литературы в Лектории ВДНХ. Осенью на фестивале "Территория" я сыграю свои сольные программы, детские и взрослые.

Актриса убеждена, что это достаточно внушительный список работ. До конца декабря у Алисы выходных дней очень мало, что доказывает, что наследница Бориса Гребенщикова остаётся востребованной несмотря на антироссийские высказывания её отца.

Россияне знают Гребенщикову по ролям в фильмах "Жена с того света", "Секс, кофе, сигареты", "Проект "Анна Николаевна" и другим. Стоит заметить, что последняя картина, где участвует звезда отечественного экрана, значится 2021 годом.

В текущем году у артистки работы в кино отсутствуют.