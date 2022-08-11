Кортунов: ВСУ обстреляли Запорожскую АЭС для отмены инспекции МАГАТЭ
Российский политолог Андрей Кортунов уверен, что украинские военные обстреляли АЭС в Запорожье с целью сорвать инспекцию миссии МАГАТЭ на объекте.
Днём четверга российский политический обозреватель Андрей Кортунов сообщил, что при обстрелах Запорожской атомной электростанции в Энергодаре украинские войска ставят своей задачей сорвать инспекцию МАГАТЭ на объекте, поскольку отсутствие объективного исследования на станции позволит Киеву обвинять Россию в нарушении режима безопасности на АЭС.
Также Кортунов уверен, что солдаты вооружённых сил Украины получили приказ любой ценой вернуть контроль над Запорожской АЭС и не допустить её окончательный переход под контроль России.
Опубликовано: Ткачёв Андрей
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