Известный российский актёр Станислав Садальский уверен, что после того, как прибалтийское государство назвало Россию страной, поддерживающей терроризм, РФ необходимо разорвать всякие связи с Латвией.

Известный в России актёр Станислав Садальский убеждён, что в свете того, что Латвия объявила РФ "государством, поддерживающим терроризм", Россия должна разорвать с ней дипломатические отношения.

Напомним, что сегодня, 11 августа, Российская Федерация объявлена "государством, поддерживающим терроризм" в Латвии. Такое решение парламента прибалтийской страны было оглашено его пресс-службой.

Садальский возмущён до глубины души таким отношением к своей родине, о чём и написал в Своём Телеграме.

А мы им газ за это поставляем и нефть, они же "партнеры", как ни крути. Ещё новость о возобновлении поставок газа в Латвию. Это видимо - благодарность 5 колонны в правительстве. Согласно нашей Конституции, мы обязаны разорвать дипотношения с Латвией.

На днях артист подверг критике американскую политику. Звезда экрана и сцены уверен, что США выигрывают от введения санкций против России и "разваливания" Европы.

Сначала вводят санкции, потом заставляют ЕС ввести такие же. Потом свои санкции снимают, но Европе не разрешают. В итоге страдает ЕС, а США в шоколаде.

А исполнителя Юрию Лозу весть о признании РФ "государством, поддерживающим терроризм" не удивила. Артист отметил, что Запад всегда был настроен к России недружелюбно.