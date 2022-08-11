Ливанец захватил банк, чтобы вернуть свой вклад в $200 тыс, которые нужны для операции

Вооруженный мужчина захватил банк в Бейруте и угрожает поджечь себя и сотрудников банка, с целью вернуть свои сбережения в размере более 200 000 долларов.

Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников бейрутского банка в четверг, чтобы забрать свои сбережения, в стране, разоренной экономическим кризисом, сообщили AFP источники в службе безопасности.

В начале дня отделение Федерального банка рядом с оживленной улицей Хамра было окружено внушительным кордоном службы безопасности.

Разгневанный мужчина вошел с дробовиком и горючими материалами и потребовал от сотрудников отдать ему его сбережения, пояснил один из этих источников.

Другой источник сообщил, что 40-летний мужчина закрыл дверь банка и взял в заложники сотрудников и разлил бензин.

По сообщению ливанского информационного агентства NNA, мужчина «пригрозил поджечь себя и убить всех, направив дробовик в голову директора филиала».

Он также заявил, что некоторое время назад ему потребовалась операция, но он не смог ее себе позволить из-за невыполнения банком своих обязательств.