Ливанец захватил банк, чтобы вернуть свой вклад в $200 тыс, которые нужны для операции
Вооруженный мужчина захватил банк в Бейруте и угрожает поджечь себя и сотрудников банка, с целью вернуть свои сбережения в размере более 200 000 долларов.
Вооруженный мужчина взял в заложники сотрудников бейрутского банка в четверг, чтобы забрать свои сбережения, в стране, разоренной экономическим кризисом, сообщили AFP источники в службе безопасности.
В начале дня отделение Федерального банка рядом с оживленной улицей Хамра было окружено внушительным кордоном службы безопасности.
Разгневанный мужчина вошел с дробовиком и горючими материалами и потребовал от сотрудников отдать ему его сбережения, пояснил один из этих источников.
Другой источник сообщил, что 40-летний мужчина закрыл дверь банка и взял в заложники сотрудников и разлил бензин.
По сообщению ливанского информационного агентства NNA, мужчина «пригрозил поджечь себя и убить всех, направив дробовик в голову директора филиала».
Он также заявил, что некоторое время назад ему потребовалась операция, но он не смог ее себе позволить из-за невыполнения банком своих обязательств.
Опубликовано: Тарас Медведев
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