Историки рассказали, почему азиатские крыши загибают вверх

Наверняка вы замечали, что у большинства традиционных азиатских сооружений имеется отличительная черта - уголки крыш загибаются вверх.

Такое необычное архитектурное решение, помимо придания зданию необычного вида, имеет и вполне технически обоснованную причину. В сегодняшней статье мы разберёмся, почему только в азиатских странах строили такие необычные крыши.

Как и в большинстве стран, азиатские традиции формировались под воздействием географических особенностей. Первые упоминания изогнутых крыш появились ещё 4 тысячи лет назад, когда большинство населения Китая жили в прибрежных зонах рек Янцзы и Хуанхэ.

В определённые сезоны года, страну затапливают тропические ливни, которые могут не заканчивается неделями. Чтобы уменьшить количество воды попадаемой на каркасы домов и храмов была изобретена необычная конструкция крыш, в которой изогнутые углы крыш помогали в отведении осадков.

А чтобы максимально увеличить расстояние между стекающей водой и стенами зданий, необычные крыши крепились с помощью стоечно-балочной конструкции - «доу гун». Подобные опоры помогают бороться с огромным количеством осадков и в целом улучшают устойчивость целого строения.

Что послужило второй причиной для использования необычной конструкции. Как многие знают, азиатские страны постоянно страдают от землетрясений. В таких условиях было необходимо создать конструкцию, которая бы минимизировала последствия от земных толчков.

Балочная конструкция «доу гун» благодаря центральному столбу позволяет гасить силу землетрясений.