Как Дженни-Ванда Баркманн из модели превратилась в надзирательницу

Принято думать, что на бесчеловечную жестокость способны исключительно мужчины. Испокон веков они воевали и мерялись друг с другом силой. Ну а женщины, как матери, по природе своей чуткие и заботливые.

Однако немецкая девушка по имени Дженни-Ванда Баркманн является исключением из правила. Эта красавица с ангельской внешностью в годы Второй мировой считалась настоящим исчадием ада. Ее называли безумной, ее ненавидели заключенные концентрационного лагеря Штуттгоф, а на ее казнь пришли посмотреть десятки тысяч человек.

Почему Баркманн стала такой жестокой, мы никогда не узнаем. История не сохранила никаких архивных данных о детстве этой миловидной блондинки. Известно только, что Дженни родилась в мае 1922 года в Гамбурге в бедной семье.

Девочка мечтала выбиться в люди, но стала не актрисой, а моделью. В начале 40-х годов в нацистской Германии уже развивалась индустрия рекламы. Но на съемках для журналов много не заработаешь. Поэтому в самом начале 1944 года Дженни поступила на службу в концентрационный лагерь Штуттгоф в Польше.

Как позже признавалась блондинка – хотела денег. В то время надзирателям неплохо платили. Однако зверства, которые "безумная Дженни" учиняла по отношению к полякам и евреям "не снились" даже видавшим видам нацистам-мужчинам. Эту блондинку называли самой красивой немецкой надзирательницей. Но натура ее была насквозь прогнившей.

Дженни совершенно не смущали ни плач, ни душераздирающие крики страдающих детей. Нацистка вошла в раж и буквально упивалась властью над беззащитными людьми. Сотнями "безумная Дженни" отправляла заключенных в газовые камеры.

Но предварительно как следует измывалась над ними. По признанию чудом уцелевших очевидцев, эта жестокая женщина собственноручно убила несколько десятков человек.

Если принять во внимание тот факт, что Баркманн поступила на службу уже ближе к концу войны, масштаб ее жестокости поражает.

Когда наступила весна 1945 года, нацистским прихвостням стало ясно, что расплата не за горами. Стало ясно это и "безумной Дженни", чьи руки были по локоть в крови. Чувствуя приближение советских войск, Баркманн в спешке бежала с территории концлагеря.

За свои злодеяния эта женщина сразу же попала в список самых разыскиваемых военных преступников. "Безумной Дженни" удавалось скрываться на протяжении четырех месяцев. К несчастью для себя и к счастью для других, она была слишком самонадеянна.

Баркманн подумала, что сможет отсидеться и продолжит жить, как ни в чем не бывало. В то время как более дальновидные нацисты предпочли бежать от трибунала на территорию Южной Америки.

Но бывшая надзирательница не учла главного: в живых осталось достаточно свидетелей ее преступлений. К тому же, в архивах концлагеря было ее фото. Это позволило разослать по всей Европе ориентировки на "безумную Дженни". Удивительно, но схватили преступницу на вокзале в Гданьске – совсем недалеко от места, где она творила свои злодеяния.

Пользуясь хитростью и природным обаянием, Баркманн хотела обвести вокруг пальца одного из охранников. Надзирательница стала плакать и рассказывать небылицы о том, как помогала нескольким евреям бежать из концлагеря.

Капрал Иосиф Ляс почти поверил ей, но вовремя взглянул в картотеку с материалами дела. Фотографии жертв "безумной Дженни" были красноречивее тысячи лживых слов.

В суд по делу нацистской преступницы были вызваны десятки свидетелей. Защита пыталась разыграть невменяемость Дженни (отсюда появилось ее прозвище), но это не помогло. Как итог – высшая мера наказания.

На виселицу "безумную Дженни" вместе с десятью другими военными преступниками вели в июле 1946 года. Посмотреть на казнь злодейки пришло не менее 200 000 человек. Многие приехали издалека. Все эти люди хотели увидеть отмщение.

Только вот преступница совсем не раскаялась. Последними словами Баркманн была следующая фраза:

"Жизнь действительно большое удовольствие, а удовольствие, как правило, длится недолго".