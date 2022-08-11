Ия Остергрен считается самой длинноногой моделью

Красавица из Швеции по имени Ия Остергрен имеет фигуру, которой завидуют многие девушки. Всё дело в том, что выражение "ноги от ушей" именно про Ию.

В детстве юная Иа очень стеснялась своей фигуры. Она была выше всех девочек в классе, и из-за этого её многие дразнили. Но со временем девушка из гадкого утёнка превратилась с настоящего лебедя. Уже в конце учебного года у Ии была целая армия поклонников, которые оценили её фигуру.

Виной всему невообразимо длинные ноги. При росте 178 см у девушки ноги длиной 108 см.

Закончив школу, Ия стала усиленно заниматься спортом. С каждым годом её фигура становилась всё ближе к "идеалу". Во многом девушку поддерживал её будущий муж Торбьерн Остергрен, чемпионом Швеции по бодибилдингу и личный тренер Ии. Он составлял для своей жены планы тренировок, питания и поддерживал её абсолютно во всём!

Ия оставляла тренировки лишь дважды - чтобы родить двоих детей. После родов девушка тут же бежала в спортзал восстанавливать фигуру. Для матери двух сорванцов Ия выглядит очень даже ничего!

Сейчас Ия - одна из самых востребованных фитнес-моделей и культуристок Швеции. На её инстаграм подписано более 242 тысяч человек, а фотографии набирают тысячи лайков.

Несмотря на нестандартную фигуру, Ия всё-таки пользуется фоторедакторами, причём не совсем удачно. На некоторых фотографиях её талия невообразимо узкая, а ноги слишком уж длинные.