CNN: российская сторона не причастна к инциденту в Еленовке, при котором погибли украинские пленные

Американский телеканал CNN опроверг версию о том, что Россия может быть причастна к обстрелам колонии в поселке Еленовка в ДНР, где содержались украинские военнопленные.

Обстрел СИЗО колонии в Еленовке произошел 29 июля 2022 года. Жертвами инцидента стали 53 украинских военнопленных. По данным Донецкой народной республики ранения разной степени тяжести получили еще 75 человек.

На следующий день Министерство обороны России сообщило, что удар по колонии был нанесен американской РСЗО HIMARS, которую Вооруженные силы Украины получили от западных партнеров. В свою очередь Киев заявил, что обстрел — это провокация, цель которой обвинить украинскую сторону в совершении военных преступлений.

Телеканал CNN провел анализ видео, фотографий, спутниковые снимки и расследовал инцидент. Среди экспертов были как военные, так и криминалисты. Их выводы исключили «российскую версию» произошедшего.

Эксперты отметили, что характер повреждений здания СИЗО говорит о том, что применения РСЗО не было, так как большая часть крыши и стены остались целыми. Для сравнения эксперты приложили снимки разрушений оружейных складов на юге Украины, которые действительно были атакованы такими системами — разрушения носят совсем другой характер.

При этом эксперты утверждают, что российская сторона также не причастна к инциденту. Дело в том, что инцидент произошел накануне обмена пленными между Россией и Украиной и, ни одной из сторон это было просто невыгодно. Эксперты пришли к выводу, что причиной трагедии мог послужить внезапный пожар.