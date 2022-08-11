AP: McDonald's в ближайшее время вновь откроется на Украине

Американская компания McDonald's планирует в ближайшее время возобновить работу нескольких ресторанов на Украине.

11 августа международное агентство новостей «Ассошиэйтед Пресс» сообщило о том, что американская корпорация «МакДональдс» планирует постепенно возобновить работу сети ресторанов быстрого питания на территории Украины в ближайшие месяцы.

Согласно информации агентства, первые точки фастфуда откроются в столице и западных областях Украины из-за «сильного желания вернуться к работе» о котором сотрудники украинских ресторанов заявили руководству компании «МакДональдс».

Опубликовано: Диана Мудреченко

 

 


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