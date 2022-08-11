AP: McDonald's в ближайшее время вновь откроется на Украине

Знаменитости, у которых есть проблемы с речью

Звезды из этой подборки на собственном примере доказывают, что в мире не бывает идеальных людей. У них есть проблемы с речью, но этот недостаток они превратили в свою изюминку и уж точно не комплексуют по этому поводу.

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