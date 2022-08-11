AP: McDonald's в ближайшее время вновь откроется на Украине
Американская компания McDonald's планирует в ближайшее время возобновить работу нескольких ресторанов на Украине.
11 августа международное агентство новостей «Ассошиэйтед Пресс» сообщило о том, что американская корпорация «МакДональдс» планирует постепенно возобновить работу сети ресторанов быстрого питания на территории Украины в ближайшие месяцы.
Согласно информации агентства, первые точки фастфуда откроются в столице и западных областях Украины из-за «сильного желания вернуться к работе» о котором сотрудники украинских ресторанов заявили руководству компании «МакДональдс».
Опубликовано: Диана Мудреченко
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Эстония закрывает границы для граждан России с шенгенскими визами
Печальная жизнь девочки-маугли Дины Саничар
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке
Собчак рассказала, как «фильтруют» русских в аэропорту Грузии
Офис Зеленского отказался от планов по контрнаступлению ВСУ на Херсон