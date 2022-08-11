Стало известно, как сложилась судьба победительницы первого в СССР конкурса красоты⁠⁠

Догадывались ли советские граждане в 1988 году, что скоро прежней жизни придет конец? И в их пусть и надтреснутый, но все же изолированный мирок, ворвутся страшные звери Капитализм и Шоу-бизнес?

Одним из главных событий Перестройки стал первый в СССР конкурс красоты "Московская красавица-1988". Впервые награждали не передовика производства, не отличника учебы, не активистку, а просто красивую девушку. Обычную московскую школьницу по имени Маша.

Маша была обычной московской школьницей. Принять или не принять участие в отборочном туре принципиально нового мероприятия для советских людей вопрос не стоял, ведь она уже с 14 лет снималась, да и родители были не против конкурса.

Так что, увидев объявление в газете, Маша решила испытать судьбу. Пройдя отборочные этапы, юной модели пришлось искать подходящую одежду, но помогла мама, чьи туфли оказались велики всего-то на один размер. Черную юбку одолжила мамина знакомая, а закрытый купальник дала лучшая подруга.

Стоит отметить, что в первом официальном советском конкурсе не было ограничений по формам, прийти могла любая женщина или девушка, считавшая себя красивой. Реальные надежды на победу у Маши Калининой появились, когда после многочисленных отборов из 2,5 тысяч конкурсанток оказалось всего шесть.

Тогда организаторы стали думать и оказалось, что главная фаворитка Оксана Фандера – иногородняя и «Московской красавицей» стать не может. Ира Суворова оказалась замужем и с ребенком…тоже нехорошо. Лена Дурнеева…ну, тут все понятно, фамилия неблагозвучная.

Лене Передреевой было обидно больше всех, ее не взяли, потому что слишком профессионально выглядела и имела чересчур экстравагантный образ. Так что из оставшихся двух финалисток, Кати Чиличкиной и Маши Калининой, победила Маша.

Для 16- летней девочки это был шок, она ведь не знала организаторских причуд и была уверена в победе Оксаны Фандеры, которой, кстати, на тот момент уже исполнилось 20 лет.

В подарок первой советской красавице достался контракт со спонсором конкурса – западногерманским журналом Burda Moden, ценные призы вроде телевизора «Темп», а ещё путешествие. Правда сдачу выпускных экзаменов никто не отменял, и один из них пришелся как раз на следующий день после победы в конкурсе.

А потом у Маши начались долгие съемки, встречи, показы сначала в Италии, потом в Германии, Франции, Англии… Первая официальная красавица СССР была нарасхват! Поехала она и в США, где встретилась с самим Бушем-младшим.

Изучение в школе испанского языка не помешало Маше выдать заученный английский текст про советскую молодежь, перестройку, Горбачева и светлое мировое будущее.

Разумеется, злые языки не молчали, и Машу сразу же начали обвинять в «покупке» места, любовных и родственных связях с партийной верхушкой и всех остальных смертных грехах. Не обошлось и без привычных всему шоу-бизнесу интриг.

Англичане решили выпустить календарь с обнажённой «Мисс-СССР», но когда Мария отказалась раздеваться, журналюги на обложку поместили ее приличное фото в шубе и шапке, а на страницах оказалась обнаженная девушка, похожая на Машу. Затем был суд, который Маша выиграла и вернула себе честь, но осадок остался у всех.

Когда же Маше исполнилось 18 лет она насовсем перебралась в Лос-Анджелес, где приняла предложение стать актрисой, предварительно закончив курсы актерского мастерства. Актерская карьера, по словам самой Марии, удалась, но не приносила удовлетворения.

Возможно, это связано с тем, что ей давали роли малоприятных персонажей, самым известным из которых оказалась роль графини-кровопийцы в фильме «Остаться в живых» 2007 года. Одним словом, режиссеры и продюсеры записали ее в «плохие девочки».

Но в один прекрасный момент жизнь от проекта к проекту надоела Маше, и она заинтересовалась индийской философией. Пройдя 40-дневный курс медитации по кундалини-йоге в центре «Голден Бридж», она кардинально поменяла свою жизнь, отказалась от изматывающей актерской карьеры и полностью отдалась йоге.

Начала читать книги по каббалистике, индийской философии, и результат не заставил себя долго ждать. Немного погодя она открыла свою собственную студию йоги, где после соответствующей аттестации сама начала преподавать.

Как ни странно, но за богатого американца Маша замуж не вышла (хотя предложения были). Свою жизнь первая советская красавица предпочла связать с русским, также переехавшим в США и занимающимся продюсированием культуризма.

Однако официально они свои отношения не зарегистрировали. Да и детей тоже не имеют. Но влияние друг на друга оказывают самое прямое, ведь Мария заинтересовалась фитнесом и культуризмом, а Валерий – йогой. Не мешает этой паре поддерживать отношения ни частые разъезды Марии, ни работа Валерия до ночи в своем офисе.