Историки рассказали о первых женщинах-силачах

Первые женщины-силачи появились в 19 веке. Таких сильных женщин можно было увидеть в основном на спортивных мероприятиях, а также в цирках, где они демонстрировали свою сверхчеловеческую силу.

Одной из самых известных суперженщин была Кэти Брумбах по прозвищу “Великая Сандвина”. Родом она была из Вены, родители Брумбах также были цирковыми артистами, и, по-видимому, она представляла собой комбинацию своего отца (который был ростом 198 сантиметров) и матери (у которой бицепс в окружности был 38 сантиметров).

Она не только унаследовала физические данные своих родителей, но и выступала вместе с ними на арене цирка. Брумбах поражала публику своим коронным номером, поднимая своего мужа (который весил 75 килограмм) над головой только одной рукой.

Но всё же, в то время, сильное и мускулистое женское тело не ценилось. Женщины в конце 19-го века ценились хрупкие и слабые.

Шарлотта Перкинс Гилман из Род-Айленда попыталась развеять этот миф и часами занималась тяжелой атлетикой, бегом и гимнастикой. Она также писала книги, в которых основное внимание уделялось искоренению идеи “физической слабости” женщин. Очевидно, она опередила своё время.

В 19-м и начале 20-го веков физические упражнения для женщин вызывали неодобрение у обывателей. Большинство придерживалось мнения, что у женщин очень мало энергии и сил, и их следует тратить на домашнюю работу и воспитание детей.

Один из медицинских педагогов того времени заявил, что любой другой тип физической нагрузки “мужского характера заставляет женское тело становиться более похожим на мужское”.

Были и такие силачки, которые подбрасывали и ловили тяжелые гири и приглашали мужчин из публики повторить эти упражнения; очень немногие могли это сделать, даже приподнять эти гири не все могли.

Женщины канатом удерживали упряжки лошадей, поднимали телеги, руками разрывали толстые пачки бумаги, а в поздние времена — телефонные книги, они ломали пополам гвозди и железные прутья, они танцевали вальс с тремя мужчинами на плечах.

Гвоздь программы: женщина, поднимающая и удерживающая на весу группу людей. Минерва. Джозефина Блатт, урожденная Шауэр («Минерва»). Американская силачка и рекордсменка мира по тяжелой атлетике (1869-1823).