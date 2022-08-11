The Cradle: США ежедневно воруют более 80% нефти сирийской нефти

Министерство природных ресурсов Сирии опубликовало заявление, в котором утверждается, что США воруют более 80% нефти, добываемой в стране. Ведомство также приводит данные по добыче.

За первое полугодие 2022 года в Сирии добыли около 14,5 миллионов баррелей нефти при среднесуточной добыче в 80,3 тысячи баррелей. Сирийские НПЗ при этом получают только 14,2 тысячи баррелей в сутки.

Министерство обвиняет «оккупационные силы США и их наемников» в воровстве более 66 тысяч баррелей нефти ежедневно. При этом в ведомстве подчеркивают, что речь идет только о восточном регионе, где США поддерживают Сирийские демократические силы (СДС).

Ведомство утверждает, что из-за действий Вашингтона, сирийский нефтяной сектор понес убытки, которые приближаются к цифре в 105 миллиардов долларов с начала войны и до середины 2022 года. Кроме того, с финансовыми потерями Сирия несет и человеческие.

Ранее Министерство природных ресурсов Сирии опубликовало кадры, снятые с российского разведывательного вертолета. На них видно, как колона американских грузовиков вывозит из Ракки украденную нефть, которая предназначалась для Ирака.