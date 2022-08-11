Стало известно, как проходили парады физкультурников в СССР

Парад физкультурников - это наследие парадов сталинской эпохи для пропаганды физической подготовки, главным образом для подготовки людей к тяжелому труду, возможным войнам и улучшения здоровья нации.

"Готов к труду и обороне СССР" - Всесоюзная программа физической культуры, введенная в Советском Союзе 11 марта 1931 года по инициативе комсомола.

Целью программы было “повышение уровня физического воспитания и мобилизационной готовности советского народа, прежде всего молодого поколения”, она была рассчитана на советские образовательные, профессиональные и спортивные организации и охватывала людей в возрасте 10-60 лет.

В программу ГТО входили гимнастика, бег на длинные и средние дистанции, прыжки в высоту, длину, метание диска и копья, толкание ядра и др., плавание, лыжные гонки, стрельба.

Прошедшие испытания награждались специальными золотыми или серебряными значками ГТО, в зависимости от успеваемости. Например, чтобы получить значок ГТО, 25 –летний мужчина должен был пробежать 100 метров за 13 секунд и проплыть 100 метров за 1,5 минуты.

К 1976 году 220 миллионов человек были награждены различными знаками ГТО, в то время как в 1986 году физические экзамены сдавали 33,9 миллиона человек. После распада СССР в 1991 году программа ГТО была ликвидирована в большинстве бывших советских республик.

В России программа ГТО не существовала около десяти лет, но начала возрождаться с 2003 года. 24 марта 2014 года президент Владимир Путин подписал указ о восстановлении ГТО в современной Российской Федерации под тем же традиционным названием.