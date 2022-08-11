Эксперты рассказали, что "Талибан" запретил афганским женщинам

Движение Талибан появилось в 1994 году, а уже через пару лет оно захватило большую часть Афганистана.

В отличие от европейцев и американцев, считающих это движение ужасом во плоти, афганцы вполне позитивно настроены к талибам, ведь те всего лишь воюют за независимость от иностранцев и наводят порядки в соответствии с национальными традициями.

Талибан, когда он был главной политической силой государства, провел ряд реформ общественной жизни. Новые правила вводились на основе шариата и некоторых афганских обычаев. Для нас они могут казаться жуткими, но для большинства жителей Афганистана в них нет ничего странного.

Для большинства афганских женщин такие изменения привели к буквальному соблюдению некоторых норм ислама. Пожалуй, самым главным из них оказался запрет на появление на улице без махрама (близкого родственника, вроде отца, брата или сына), а также запрет на работу вне дома.

За неисполнение этих правил предполагалась публичная порка нарушившей их женщины.

Учитывая, что в Афганистане уже несколько десятилетий идет гражданская война, тут имеется 1,5 миллиона вдов, средний возраст которых составляет всего 35 лет. Понятно, что афганские семьи большие, но все же, есть немалое количество женщин, оставшихся без родственников мужского пола. Как им жить дальше, если даже выйти на улицу запрещено?

Правда, после американского вторжения эти требования соблюдаются лишь в той части страны, которая контролируется талибами – югом Афганистана они владеют уже более двух десятилетий. Там женщины (добровольно или насильно) заперты в домах большую часть своей жизни из страха перед угрозой талибов.

Север является более открытым и либеральным. Ну как либеральным – на уровне Саудовской Аравии, пожалуй. В таких городах, как Мазари-Шариф и Герат, имеются учебные заведения для женщин, даже высшие. Действуют отдельные магазины и коммунальные службы.

Столица страны, Кабул, которая является преимущественно таджикским городом – это очень безопасное место по сравнению с остальной частью Афганистана. Тут нет ничего необычного в том, что женщины работают на улице, рядом с мужчинами.

Мы должны понимать, что жизнь афганских женщин сильно отличается от того, что принято у нас. То, что нам кажется ужасным, с восточной точки зрения выглядит по-иному.

Те, кто ничего не знает о европейском образе жизни могут не воспринимать афганские порядки как мрачные и безнадежные. Наоборот, они даже склонны рассматривать Запад как аморальный и варварский.

В средней школе у меня был друг-мусульманин. Когда кто-то спросил его, хотел ли он когда-нибудь попробовать свинину, он ответил: «Я не могу хотеть того, что я никогда не пробовал».