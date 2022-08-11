Историки рассказали всю правду о жизни министра СССР Марии Ковригиной

Мария Дмитриевна Ковригина (1910–1995) всегда хотела быть обыкновенным врачом. Не вышло: её заметили «сверху» и против воли посадили в министерское кресло.

Ковригина устроила в советском здравоохранении настоящий переполох, умудряясь без страха критиковать действующую власть и оставаться верной ей до мозга костей. Марию Дмитриевну недолюбливали, уважали и боялись. Сейчас о скандальном министре, увы, забыли.

VATNIKSTAN расскажет о том, как Ковригина спасала детей-блокадников в годы войны, помогала беременным и многодетным, ратовала за прекращение ядерных испытаний и ругалась с Хрущёвым.

Желание стать врачом пришло к Марии Дмитриевне не сразу. В детстве уроженка маленького села Троицкое, что сейчас находится в Курганской области, грезила совсем о другом:

«…моя голубая мечта была — стать переездной сторожихой. Наш дом стоял рядом с переездом через железнодорожное полотно. На нём несла дежурство сторожиха Матрёна. Завидев поезд, она должна была остановить движение через переезд. Но поезда ходили редко, и Матрёна имела много свободного времени. Я завидовала Матрёне, думала: сколько же можно прочитать книг на её работе?»

Книги девушка поглощала запоем. «Читать я могла в любом положении и даже во время ходьбы, не сбавляя шага», — вспоминала Ковригина. Её увлекал не столько сюжет, сколько характеры героев.

Особенно нравились ей «правдорубы», борцы за справедливость, готовые к самопожертвованию. Подлые и бесчестные натуры вызывали не столько гнев, сколько желание бороться с ними, помогать себе и другим. Это показательный момент: всю жизнь Мария Дмитриевна активно защищала интересы подопечных, не боясь неприятностей, грозящих ей «сверху».

В юности Ковригиной было интересно всё: мечта стать сторожем на железной дороге сменилась желанием работать на тракторе, затем — попыткой выучиться на агронома. Энтузиазм девушки заметили в местной комсомольской ячейке. В 14 лет Марию приняли в ВЛКСМ и сделали пионервожатой:

«…по тихим улицам нашего села ровным строем, под барабанный бой, в красных пионерских галстуках зашагал мой отряд, дружно напевая: Лейся песнь моя пионерская, Буль, буль, буль, баклажечка Походная моя!»

«Мои комсомольские годы представляются необыкновенно бурным, стремительным потоком, который не мог быть остановлен ни на один день, ни на один час», — рассказывала Мария Дмитриевна. Комсомольцы организовывали избы-читальни, первые детские сады и ясли, выходили на субботники.

Ковригина рассказывала также о том, как они старались отвлекать сельскую молодёжь от хулиганства и пристрастия к выпивке:

«Мы организовали самодеятельный молодёжный ансамбль под названием „Красная рубаха“. Малограмотные батраки и батрачки в „Красной рубахе“ успешно выступали, раскрывали свои природные таланты. Чтобы привлечь в комсомол девушек, искали новые формы работы, которые были близки им. Так возникали „красные посиделки“, „вечера молодых прях“».

Через несколько лет пришлось, наконец, решить, на кого идти учиться. Желание помогать другим пересилило мечты о железной дороге, книжках и тракторах. «Уж очень мне хотелось помочь деревенским бабам — облегчить их тяжёлую участь хотя бы тем, чтобы спасать их от болезней», — вспоминала Мария Дмитриевна.

В январе 1931 года Ковригина поступила на рабфак при медицинском институте в Свердловске. По рекомендации комсомола её приняли сразу на третий курс. Кажется, всё складывалось удачно, но уже в следующем году начались неприятности: Марию чуть не исключили из комсомола.

В то время это грозило отчислением из института и проблемами с работой в будущем. Виной всему было сочувствие Ковригиной сокурсницам — те не явились на занятия из-за того, что отправились на вокзал встречать приехавших к ним матерей. Мария Дмитриевна заступилась за «злостных прогульщиц»:

«Перед моими глазами всё время возникала такая картина. Вокзал. Остановился поезд. Из вагона вышли две незнакомые между собой пожилые деревенские женщины с мешками и корзинами, в которых они привезли дочерям продукты… а их никто не встретил. В какую сторону идти, как добраться до места с этой большой ношей?»

Досталось всем. Ковригиной объявили «строгий выговор за медлительность разрешения вопроса о прогульщиках-комсомольцах», а девушек, по-видимому, не пожалели и исключили из ВЛКСМ.

В мае 1934 года Марию Дмитриевну и двух её соучениц отправили в деревню Дуброво, что сейчас находится в Пермском крае.

Местных жителей косила неизвестная болезнь — температура поднималась выше сорока градусов, горлом шла кровь, а воздух в больнице, где лежали пациенты, по словам Ковригиной, был пропитан «сладковато-гнилостным запахом». «Пожилой врач, медсёстры и няни были одеты чуть ли не в противочумные костюмы», — вспоминала она.

Марии Дмитриевне поручили каждый день объезжать соседние деревни, выявлять больных. Смертность была высокой, и администрация больницы скрывала реальное число заболевших. Возчик останавливался, не доезжая до места — приходилось идти до деревни пешком и тайком обходить избы, чтобы не устраивать переполох.

Причиной «септической ангины» — такое название получил новый недуг — стал элементарный голод. Люди ели зёрна перезимовавших под снегом пшеницы, ржи, проса и других зерновых, которые были заражены грибком.

К сожалению, в воспоминаниях Ковригина не уточняет, что помогло справиться с недугом: поставка качественной еды в деревню или просто разъяснительные беседы с людьми. Так или иначе, заболеваемость вскоре снизилась, а затем и вовсе прекратилась.

В 1936 году после окончания учёбы Марию Дмитриевну должны были отправить работать в челябинскую больницу. Однако заведующий облздрава заявил выпускнице, что её оставляют «для работы в аппарате».

Ковригина инспектировала 20 крупных городов и промышленных центров: Челябинск, Курган, Магнитогорск, Миасс и другие. Обучала медперсонал технике переливания крови и оказанию помощи пострадавшим от травм, работала с допризывниками. «В мире было неспокойно, чувствовалось — вот-вот разразится война», — писала о том времени Мария Дмитриевна.

«Не случайно вражеские бомбы падали на детские больницы…»

«Воскресенье 22 июля 1941 года мы, несколько молодых девушек, решили провести день за городом, побродить по лесу, позагорать. День выдался на редкость жаркий и прогулка удалась. Домой возвращались часов в пять. Идём разомлевшие, довольные отдыхом, перекидываемся шутками… встречаем мужа одной из нас… — Война началась! Молотов по радио выступал!»

В тот же день Ковригина пришла в обком партии и попросила направить на фронт. «Когда надо будет, пошлём, а пока работайте», — ответили ей. Спустя две недели она стала заместителем председателя Челябинского облисполкома по вопросам здравоохранения.

На Марию Дмитриевну возложили ответственность за приём и устройство населения, эвакуированного из занятых врагом и прифронтовых районов.

Один за другим прибывали поезда с женщинами, стариками и ранеными красноармейцами. Работа продолжалась круглосуточно. Особое место в воспоминаниях Ковригиной занимает работа с эвакуированными детьми. В книге «Война и дети» она эмоционально пишет о бомбардировках больниц и школ, которые пришлось пережить её будущим подопечным:

«Нет, не случайно вражеские бомбы падали на детские больницы. Нет и ещё раз нет. В них специально целились. Это был изощрённый садистский приём…»

В первую военную зиму в Челябинск стали прибывать дети из блокадного Ленинграда:

«…отчётливо вспоминаю необыкновенно холодную, лютую зиму 1941/42 года. Ночь, четыре часа. Челябинский вокзал. Трескучий мороз. Под ногами звенит застывший перрон. На втором пути стоит длинный тёмный, с тщательно затворёнными окнами поезд. Он привёз ленинградских ребят. Идём по вагонам, до отказа забитым детьми, они лежат по двое на каждой полке. Но почему-то не спят и не по-детски серьёзно… очень строго смотрят на нас, незнакомых людей. В вагонах удивительно тихо. А когда в одном месте собрано много детей, и они молчат — это уже как-то противоестественно, и тебе становится немного жутковато».

Многие дети прибывали к месту назначения ослабленными, больными и истощёнными. Ковригина следила за организацией врачебных осмотров, лечением, выполнением профилактических прививок. Кроме того, каждого ребёнка надо было накормить и одеть, обеспечить ему крышу над головой.

Эвакуированных размещали в школах, санаториях и больницах. С продовольствием, одеждой и обувью по мере сил помогали близлежащие колхозы и промышленные предприятия. Не оставались в стороне и местные жители — приносили молоко, яйца, картошку, валенки, верхнюю одежду и даже игрушки.

О доброте местных жителей Мария Дмитриевна писала:

«Иногда приходилось слышать, что уральцы и сибиряки — люди очень суровые, неласковые, нелюдимые. Это неправда! За суровой внешностью сибиряков и уральцев скрывается большое сердце, сердце нежное, ласковое, отзывчивое, надёжное».

Немалую часть прибывших детей приходилось размещать в домах колхозников. Впрочем, «приходилось» — не совсем уместное здесь слово. По воспоминаниям Ковригиной, люди сами брали в семью сирот: на патронат — пока не найдутся родители — или насовсем.

«Я хорошо помню замечательный поступок 19-летней девушки Тоси Крыловой. Она работала бухгалтером на станции Челябинск. Ещё тогда, когда приходили первые эшелоны с эвакуированными детьми, Тося твёрдо решила взять на воспитание ребёнка. Она выбрала самого хилого, самого маленького мальчика — Вову. Недоумевающим родным и знакомым Тося отвечала: „Хороших-то все любят, а кто таких полюбит?“»

За спасение эвакуированных на Южный Урал ленинградских детей Марию Дмитриевну, не бывавшая в войну в городе на Неве, наградили медалью «За оборону Ленинграда».

Также она организовывала сеть эвакогоспиталей в области, проводила мероприятия по борьбе с инфекционными заболеваниями, особенно с сыпным тифом, собирала тёплые вещи для фронта.

Товарищ Ковригина:

Отчитываться о работе Мария Дмитриевна приезжала в Москву. В одну из таких поездок нарком здравоохранения СССР Георгий Андреевич Митерёв предложил Ковригиной пост его заместителя по вопросам охраны здоровья детей и женщин.

Когда она категорически отказалась, её отвезли прямо в Кремль, к Розалии Самойловне Землячке — той самой, которая считается одним из организаторов Красного террора в Крыму в 1920–1921 годах.

В то время Землячка была заместительницей председателя Совнаркома СССР. Ковригину предупредили, что Розалия Самойловна — женщина строгая и спорить с ней нельзя. «Хмурая, без улыбки, с глазами цепкими, пристальными, оценивающими…», — вспоминала о Землячке Мария Дмитриевна.

Она пыталась объяснить, что у неё нет достаточного опыта, чтобы занять такой высокий пост. «Каждый год во время войны, товарищ Ковригина, может равняться пяти годам в мирных условиях», — отрезала Землячка. Вопрос был решён.

Ковригина переехала в Москву и осенью 1942 года вышла на работу в Наркомздрав. Существует мнение, что Марию Дмитриевну продвигали против её воли лишь для того, чтобы формально увеличить присутствие женщин в правительстве. Возможно, так оно и было.

Тем удивительнее история первой советской женщины-министра, которая за недолгий срок пребывания на высоком посту сделала очень много для отечественного здравоохранения.