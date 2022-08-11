Собчак рассказала, как «фильтруют» русских в аэропорту Грузии

По словам телеведущей, в тбилисском аэропорту выборочно осматривают граждан с российскими паспортами.

Как сообщает Рамблер, Ксения Собчак в Telegram-канале «Кровавая барыня» поделилась историей о том, как в аэропорту Тбилиси избирательно осматривают пассажиров с российскими паспортами.

По словам телеведущей, по прилету их «выдергивают», уводят в отдельную комнату, в которой сидят «3 очень интеллигентных человека». Собчак уточнила, что это не грузины, это люди с хорошим английским - предположительно, носители языка.

Эти люди задают подробные вопросы: откуда-куда-зачем, где человек живет в России, где планирует остановиться в Грузии, кем работает, каков доход.

«Возможно, от этого соцопроса можно отказаться, но не исключено, что тогда и в страну не пустят. Мой собеседник это выяснять не стал. Что это было – не совсем понятно», — насписала Собчак.

Одна из ее подписчиц рассказала о подобной ситуации, когда она из Польши, где гостила у родственников, возвращалась в Россию - через Нарву. И тоже попала в отдельный акбинет, где у нее "откатали пальчики", задали вопросы.

В ходе беседы попросили ввести пароль на телефоне и изучили его содержимое в другой комнате. Вся процедура заняла пять часов, которые, как утверждает беременная женщина, она провела в душном кабинете.