Интересные и малоизвестные факты о валютах

В мире существует около 160 разных валют. Некоторые из них носят национальный характер, некоторые — общемировой. Но абсолютно у всех есть названия, и за этими названиями всегда есть история.

Доллар, бесспорно, самая распространенная валюта в мире. Помимо США, так именуется национальная валюта в Канаде, Австралии, Новой Зеландии и ряде других стран.

Удивительно, что название доллара связано с территорией современной Чехии, а именно с городом Яхимов в Карловых Варах. В XVI веке тут начали добывать серебро, а городок рудокопов в честь их прокровителя святого Йоахима назвали Йоахимсталь (то есть «долина Йоахима»).

В свою очередь нидерландская монета, которую стали чеканить из местного серебра, получила название «йоахимсталер» (можно перевести как «йоахимстальская»). В быту йоахимсталер довольно скоро стал просто талером или далером — в зависимости от произношения.

Со временем талер/далер приплыл в нидерландские колонии, расположенные в Северной Америке, а оттуда распространился по испанским и британским поселениям. Особенно широкое распространение далер, он же доллар, получил во время американской войны за независимость и в итоге в 1792 году был принят в качестве денежной единицы США.

Слово «фунт», которое происходит от латинского poundus, «вес», используется в названиях валют многих стран бывшей Британской империи: Египте, Сирии, Ливане, Судане. Что касается самой Великобритании, то ее валюта официально называется «фунт стерлингов». Считается, что такое наименование появилось в XII веке и дословно означало «фунт чистого серебра».

Стерлинг — это древняя английская серебряная монета, название которой связано со сплавом Easterling Silver («серебро с восточных земель»), из которого чеканились монеты в Северной Германии.

При короле Генрихе II этот сплав стал стандартом для монет Англии, после чего словосочетанием Sterling Silver (в котором первый компонент был слегка редуцирован) стали именовать монетное серебро. Уже потом это название перешло на сами монеты, а затем и на валюту.

На старом испанском слово peso означает «вес», и в настоящее время так именуются национальные валюты некоторых бывших испанских колоний: Аргентины, Колумбии, Мексики, Кубы и других.

Изначально этим словом обозначалась королевская серебряная монета талер. Но с начала XVI века оно все чаще стало относиться к золотым и медным монетам, которые имели хождение в Новом Свете. Кроме того, существует версия, что от сокращения PS (для песо во множественном числе — pesos) происходит знак доллара — $.

Эта денежная единица весьма распространена в Европе: кронами до сих пор пользуются Чехия, Дания, Исландия, Норвегия и Швеция. Её название связано с латинским словом corona, означающим венец и, собственно, корону.

Впервые «золотой короной» (couronne d’or) стали именовать французскую золотую монету, отчеканенную в XIV веке при короле Филиппе VI Валуа, после чего такое названия получили монеты и в других странах.

Посмотрите на изображение датских или шведских монет достоинством 1 крона и больше — на них, конечно, будет изображена корона.

Эта валюта используется в Индии, Пакистане, Шри-Ланке и Непале. На санскрите rupya означает «чеканенное, обработанное серебро», а впервые этим словом стали обозначать монеты, введенные в обращение XVI веке и не выходившие из него даже во времена британского правления.

Впрочем, существует и другая версия, связывающая рупию со словом rura — «скот», поскольку тот долгое время выполнял функцию натуральных денег.