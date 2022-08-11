В Швейцарских Альпах показался из-подо льда перевал времен Римской империи
Перевал в швейцарских Альпах, погребенный подо льдом, со времен Римской империи, вновь оказался на поверхности из-за аномальной жары этим летом.
Расположенный на высоте 2800 метров в зоне катания Glacier 3000, в секторе Дьяблере , этот перевал в настоящее время частично освободился от льда, который покрывал его как минимум 2000 лет.
«Перевал будет полностью под открытым небом через несколько недель», — заявили в четверг представители горнолыжного курорта.
В 2012 году измерения показали, что толщина льда в этом месте составляет около 15 метров.
Опубликовано: Тарас Медведев
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