В Швейцарских Альпах показался из-подо льда перевал времен Римской империи

Перевал в швейцарских Альпах, погребенный подо льдом, со времен Римской империи, вновь оказался на поверхности из-за аномальной жары этим летом.

Расположенный на высоте 2800 метров в зоне катания Glacier 3000, в секторе Дьяблере , этот перевал в настоящее время частично освободился от льда, который покрывал его как минимум 2000 лет.

«Перевал будет полностью под открытым небом через несколько недель», — заявили в четверг представители горнолыжного курорта.

В 2012 году измерения показали, что толщина льда в этом месте составляет около 15 метров.