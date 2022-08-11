McDonald's намерен открыть несколько филиалов на Украине
Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's намерена вновь открыть некоторые из своих ресторанов на Украине.
«После долгих раздумий и обсуждений у нас есть поэтапный план возобновления работы некоторых ресторанов в Киеве и на западе Украины», — говорится в сообщении компании, опубликованном в Facebook.
В ближайшие месяцы будут проведены работы по восстановлению цепочек поставок и подготовке ресторанов, которые были закрыты в начале войны 24 февраля.
Политическое руководство Киева оперативно отреагировало на новость. Глава офиса президента Андрей Ермак разместил в Twitter смайлики с картошкой фри и гамбургерами — вместе с украинским флагом.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал план открытия «политическим решением». Миллионы украинцев жаждали биг-маков, написал он в Facebook. Это важный сигнал для международной экономики, добавил Кулеба: «Это рабочие места и налоги для украинского бюджета, выживание нашей экономики во времена российской агрессии».
В соседней России McDonald's полностью прекратил свою деятельность.
Опубликовано: Тарас Медведев
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