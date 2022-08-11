Опытные огородники рассказали, чем подкормить томаты для сахаристости и урожайности

Что необходимо сделать, чтобы помидоры выросли вкусными, сахаристыми и крупными? Что влияет на вкус, сахаристость и аромат томатов?

Вносите подкормки правильно и вовремя:

В почве калия должно быть в достаточном количестве. Именно Калий влияет на сахаристость томатов.

Если своевременно и правильно подкормить томаты калийными удобрениями, то плоды будут сахаристыми и ароматными. Чем удобрить помидоры во время второй половины вегетации для сладости и хорошего урожая?

Внесите в почву Биогумус – это хорошая подкормка для томатов, она улучшает вкус плодов.

Покормите томаты Золой — это природное калийно-фосфорные удобрения. Золу можно вносить под томаты в сухом виде, а можно их полить зольным раствором, или зольным настоем, или вытяжкой из золы.

Подсыпают золу в сухом виде под каждый куст томата по 1-2 столовые ложки, а после этого нужно их полить.

Зольный раствор - это просто и эффективно:

В 10л отстоянной воды добавьте 2 стакана золы. Тщательно перемешайте.

Поливайте зольным раствором помидоры, под каждый куст выливая по 0,5-1литров. Подкормки проводите каждые 10-14 дней.

Рецепт Зольного Настоя для подкормки томатов для сахаристости и урожайности:

Литровую банку золы всыпаем в ведро, в котором 10л воды, перемешиваем.

Добавляем в ведро с зольным раствором 1стакан 9%уксуса. Это нужно, чтобы погасить карбонат кальция, который содержится в золе.

Раствор золы нужно настаивать 2часа. Через два часа будет готов маточный зольный раствор.

Чтобы подкормить томаты зольным настоем, нужно взять 1л маточного зольного настоя и довести его до 10л. То есть в 9 литров отстоянной воды следует добавить 1л маточного зольного настоя и перемешать.

Зольную подкормку выливают под каждый куст по 1л.

Примечание:

После добавления в зольный раствор уксуса, произойдет химическая реакция, в следствие чего высвободятся полезные макро- и микроэлементы, которые станут более доступными для растений.