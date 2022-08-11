Огородники рассказали, чем подкармливать перцы в августе
Если на ваших грядках перцы погрустнели, побледнели, как бы приостановили свой рост, хотя на них уже появились первые завязи, первые перчинки, но плоды плохо наливаются, не стоит опускать руки, они у вас в три дня повеселеют.
Как приготовить чудо подкормку для перцев:
После того, как вы польете свои растения чудо средством, натуральным и, практически, бесплатным, то уже на третий день вы увидите результат и он вас приятно удивит! Сделать супер подкормку из сорняков со своего огорода, из зеленой травы, которая растет у вас на участке, проще простого.
Рецепт:
Пластиковое или эмалированное ведро (цинковое ведро не стоит использовать) плотно заполните зеленой травой, сорняками с огорода.
Сверху положите груз, можно положить камень либо кирпич.
Залейте траву горячей водой. Вода должна быть +80-100 градусов.
Не доливайте воду до края ведра 2-3см.
Растворите 30-50г пекарских дрожжей в теплой воде.
Когда вода в ведре с травой остынет, вылейте туда растворенные дрожжи.
Перемешайте и накройте ведро полиэтиленовой пленкой.
Поставьте ведро на солнечное место на 1,5 суток. Дольше выдерживать подкормку не нужно, так как после в ней начнутся гнилостные процессы, а этого допускать не следует.
Через полтора суток готовую травяную вытяжку нужно процедить.
Далее разбавьте травяную вытяжку отстоянной водой из расчета 1:1. То есть, если у вас получилось 6л травяной вытяжки, то к ней следует добавить 6л воды.
Хорошенько перемешайте подкормку.
Подкормите свои перцы приготовленной подкормкой, выливая под каждый кустик по 0,5л. Делайте это по влажной земле.
Кода зеленое удобрение впитается в почву, еще сверху можно полить перчики просто теплой отстоянной водой, чтобы все питательные вещества из подкормки достигли корневой системы.
Опубликовано: Ангелина Крент
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