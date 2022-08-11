Огородники рассказали о борьбе с ложной мучнистой росой на огурцах

Ложная мучнистая роса огурца (пероноспороз) – это беспощадное заболевание растений, которое способно, очень быстро, уничтожить целое огуречное поле.

Описание пероноспороза. Причины появления ложной мучнистой росы:

Среди множества заболеваний огурца, одним из самых распространенных и заразных является пероноспороз. Это заболевание еще называют ложная мучнистая роса. Многим огородникам, каждый год, приходиться бороться с этим заболеванием, которое поражает не только огурцы, но и на другие огородные и садовые культуры.

Ложная мучнистая роса на огурцах начинается с повреждения листьев, в следствие чего растение ослабевает. Болезнь очень быстро прогрессирует и если растению не оказать помощь, уже через пару недель оно может погибнуть, а попутно заразить соседние растения.

Ложную мучнистую росу вызывают псевдогрибы из класса оомицетов, из семейства Peronosporaceae.

У заболевшего пероноспорозом огурца, на листьях сверху, появляются желтовато-зеленые пятна округлой или угловатой формы. Через короткое время, на нижней стороне листьев, можно увидеть едва заметный серо-фиолетовый налет.

Пятна с каждым днем увеличиваются, сливаются, темнеют, приобретают коричневый оттенок, листья начинают сморщиваться и засыхать, заражая соседние растения. Процесс завязывания и развития плодов замедляется, зеленцы становятся безвкусными и бледными на вид.

Что способствует появлению на огурцах ложной мучнистой росы? Высокая влажность, поливы холодной водой, перепады температур, холодные росы и туман. Даже если удалить с грядки зараженную огуречную ботву, заболевание будет сохранятся в почве, в семенах, в сорняках.

Профилактика пероноспороза на огурцах:

Перед посадкой огурцов, семена следует обработать фунгицидом или обеззаразить путем прогревания. Семена огурца можно обработать раствором марганцовки или перекисью водорода.

Огурцы нужно высаживать только в хорошо прогретую и обработанную медным купоросом почву. Обработку грунта нужно производить задолго до посадки, еще поздней осенью или ранней весной.

Не следует допускать переувлажнения почвы.

Поливать огурцы нужно только отстоянной водой. Если огурцы попали под холодный ливень, их сразу же следует обработать противогрибковыми препаратами.

Обязательно удобряйте огурцы на всех этапах роста.

Для профилактики ложной мучнистой росы и других грибных заболеваний, огурцы можно обрабатывать раствором на молоке.

Рецепт молочного раствора для огурцов:

1литр молока разведите в 10л воды, влейте 0,5 чайной ложки зеленки и добавьте 20 грамм хозяйственного мыла.

Этим раствором опрыскивайте огурцы каждые 10 дней. Обработку огурцов начинайте проводить с появлением первых трех листочков.