Огородники рассказали, как использовать марганцовку в саду и огороде

Садоводы и огородники, уже многие годы и с хорошими результатами, используют марганцовку для защиты и подкормки растений в саду, огороде и для комнатных растений.

Раствор марганцовки для подкормки и обеззараживания почвы:

В 10л воды растворите 3г марганцовки, добавьте к ним, на кончике ножа, борную кислоту, и у вас получится отличная ранневесенняя подкормка для малины, смородины, крыжовника и земляники. Лучше всего подходит эта подкормка для растений, которые растут на песчаных почвах.

Также крепкий раствор марганцовки используют для обеззараживания почвы (5 г марганцовки растворяют в 10 л воды). Этим раствором обрабатывают почву на грядках, в парниках, в теплице, также дезинфицируют почвогрунт для выращивания рассады.

А в содружестве с известью, марганцовка эффективно борется со многими вредителями и улучшает структуру почвы.

Кроме всего прочего марганцовку используют для дезинфекции садоводческих инструментов и инвентаря. Крепким раствором марганцовки моют стаканчики, лотки, ящики, которые используются для рассады и выгонки зелени.

Раствором марганцовки обрабатывают теплицы как внутри, так и снаружи. Обработка раствором марганцовки инвентаря и теплиц —это отличная профилактика различных заболеваний растений.