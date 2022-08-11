Огородники рассказали, как вылечить гоммоз косточковых

Камедетечение – это широко распространенное заболевание косточковых деревьев. Из поврежденной коры дерева выделяется густая и клейкая жидкость, которая, со временем, превращается в твердое уплотнение янтарного цвета.

Защита от травм:

Избегайте травмирования штамбов и веток деревьев. Не нужно слишком усердно очищать старую кору, ведь кора служит защитой для «живой» древесины. После глубокой очистки, новая кора не успевает вызревать и зимой деревья могут погибнуть.

Выбирайте устойчивые сорта:

Покупайте только те сорта саженцев, которые устойчивы к различным заболеваниям и с высокой зимостойкостью. Для каждого региона важно выбирать специальные районированные сорта косточковых культур.

Защита от солнца и мороза:

Защита ствола дерева от солнечных ожогов и морозобоин играет важную роль для предотвращения гоммоза. Укрытие мешковиной или лутрасилом убережет теплолюбивые деревья от повреждений зимой, а побелка известью, ранней весной, защитит их от перегрева и от солнечных ожогов.

Правильная обрезка косточковых:

Косточковые деревья, такие как вишня, абрикос, персик, слива, очень остро реагируют на неграмотную и несвоевременную обрезку. Все поврежденные и старые ветки нужно удалять до начала сокодвижения.

Необходимо, после проведения обрезки, обработать все места срезов садовым варом. Не одревесневшие побеги можно удалять и летом, косточковые переносят эту процедуру безболезненно.

Борьба с болезнями и вредителями:

Поврежденная короедами древесина особенно подвержена камедетечению, а также деревья, с такими заболеваниями, как бактериальный рак, плодовая гниль, коккомикоз, дырчатая пятнистость.

Своевременно начатое лечение может предотвратить камедетечение. Деревья следует обрабатывать 2 раза в год биофунгицидом «Микосан-В» до цветения, а также 1 % раствором бордоской смеси или купроксатом.

Удобрение косточковых:

Недостаток в почве кальция может вызвать камедетечение косточковых. И преизбыток калийных и магниевых удобрений тоже нередкая причина гоммоза. Спасти ситуацию поможет полив слабым раствором марганцовки (несколько раз за сезон).

Избыток азотных удобрений и слишком обильные поливы также могут привести к гоммозу. В этом случае спасет ситуацию полив раствором хлористого кальция (10мл на 10 л воды).

Как лечить гоммоз:

Лечение косточковых деревьев проводят ранней весной. Острым садовым ножом нужно освободить больное место от камеди, при удалении камеди нужно захватить и несколько миллиметров здоровой коры.

Полученную рану следует обработать 1% раствором медного купороса или можно помочь дереву другим народным способом: несколько раз натереть место среза листьями конского щавеля, с интервалами между процедурами в пару часов. После нужно замазать полученную рану садовым варом. Большой поврежденный участок лучше защитить садовым бинтом.

Камедетечение – серьезная проблема, которую можно избежать, для этого нужно соблюдать агротехнику, своевременно проводить профилактику заболеваний, защищать косточковые от вредителей и заботиться о саде в холодное время года.