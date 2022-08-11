Опытные огородники рассказали, как вырастить большой урожай баклажанов

Трудности в выращивании баклажанов в средней полосе возникают по той простой причине, что баклажан — культура, совершенно не приспособленная к нашему лету с его перепадами температур, сильными ветрами, затяжными ливнями или, наоборот, жуткой засухой.

До сих пор считается, что большие урожаи баклажанов можно получать только в теплых и солнечных регионах. Выращивают баклажаны и в Сибири, и в Ленинградской области, и на севере Пермского края.

Чтобы добиться успеха в этом деле, надо помнить, что агротехника выращивания баклажанов отличается от агротехники выращивания родственных им перцев и помидоров.

Советы:

Дайте баклажанам хорошую подкормку и обильно полейте растения ─ и на кустах, сразу же, появится много завязей! Баклажаны любят плотно покушать и вдоволь попить, но в то же время не стоит их слишком заливать.

Важно правильно формировать куст баклажана. Все нижние листья и пасынки, до первой развилки, следует удалить, чтобы растение не расходовало понапрасну свои силы, и вам удастся вырастить больше крупных плодов баклажанов.

Недостаток тепла и света:

Баклажан — светолюбивое и теплолюбивое растение, а при неправильном температурном и световом режиме у баклажанов сильно снижается урожайность. Даже если на растениях будет много цветков, при низкой температуре завязи не будут закладываться.

Совет:

Чтобы баклажан гармонично развивался и обильно плодоносил, температура воздуха должна быть не ниже +20 ─ 25 °С. При понижении температуры до + 15 °С, развитие растений замедляется и приостанавливается.

В средней полосе России баклажаны лучше выращивать в теплицах. В открытом грунте, эту овощную культуру, следует выращивать лишь на хорошо освещенных и защищенных от ветра участках.

Вредители и заболевания:

Третья причина неудавшихся баклажанов — гибель растений от вредителей и заболеваний. Чаще всего баклажаны погибают от корневых гнилей. Перепады температур и высокая влажность воздуха способствуют быстрому распространению корневых гнилей у баклажанов.

Советы:

Если на улице похолодало, испортилась погода, а по ночам - холодные росы, то поливы баклажанов нужно сократить до минимума.

Профилактика — это лучший способ защитить растения от заболеваний. Обрабатывать баклажаны от различных болезней нужно еще с рассадного периода, и дальше продолжать обрабатывать весь вегетационный период, каждые 10 -12 дней.

От различных грибковых заболеваний можно использовать биофунгицид «Фитоспорин». Фитоспорином можно опрыскивать по листу и поливать под корень.

Баклажан часто поражается паутинным клещом. С паутинным клещом можно бороться не только агрессивными химическими средствами, но и биопрепаратами, из них «Фитоверм», «Гуапсин».

Чем можно удобрить баклажаны?

Комплексные удобрения, специально предназначенные для баклажанов, можно купить в садоводческих магазинах. Применять их следует согласно инструкции.

Очень хорошо откликаются баклажаны на подкормки травяными настоями или чаем из ферментированной травы. Травяным чаем или настоем нужно подкармливать баклажаны не реже чем через 7-10 дней.