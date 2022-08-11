Огородники рассказали, какие ошибки часто совершают при выращивании сладкого перца

Почему не удается вырастить хороший урожай болгарского перца? Важно избегать ошибок при выращивании этой теплолюбивой культуры.

Дачники рассказали, каких ошибок следует избегать при выращивании болгарского перца.

Слишком ранняя высадка сладкого перца в открытый грунт:

Не следует высаживать перец под открытое небо, пока температура воздуха не прогреется до +20-25 градусов, а иначе вы получите задержку в развитии растений и плохой урожай. В более ранние сроки можно высаживать перцы в теплицу и под дуги.

Не соблюдение технологий при пересадке рассады:

Перец весьма болезненно переносит пересадку, и он очень долго приживается. Пересадку рассады перца следует проводить аккуратно, чтобы не развалился ком земли, и как можно меньше повредились корни. Высаживать рассаду перца лучше методом перевалки. Лучше вовсе отказаться от пикировки, чтобы не повреждать корневую систему перца.

Посадка перца на неправильною глубину:

Глубина посадки рассады очень сильно влияет на здоровье и урожайность болгарского перца. Нельзя заглублять корневую шейку перца, также нельзя слишком мелко сажать растение. Это, в обоих случаях, приведет к тому, что у перца будет мало завязей.

Сажая перец, растение заглубляют не ниже семидольных (ненастоящих) листочков, то есть, на тот же уровень, на котором рассада росла в стаканчиках.

Неправильный тепловой и световой режим:

Недостаток света – это частая ошибка, при выращивании болгарского перца. Нередко растения растут в тени или среди загущенных посадок. А когда перцу не достает солнечного света, он слабеет, он больше подвержен заболеваниям, вытягивается и ломается от ветра.

Перцы плохо переносят жару и засуху. При температуре выше +35 градусов, у них осыпаются цветочки. В таком состоянии вряд ли завяжется много плодов. Сажать болгарский перец следует не ближе 25см друг от друга, а между рядами нужно сохранять расстояние около 60см.

Неправильный режим полива:

Болгарский перец любит воду, но в то же время избыток влаги им тоже вредит, как и засуха – в том и другом случае у растений опадут цветки и завязи. Перцы нельзя поливать холодной водой прямо из водопровода или колодца.

Поливать сладкий перец следует часто, но понемногу. Лучше всего эти растения откликаются на капельный полив. Капельный полив собьет температуру, а в результате вы получите крупные плоды. Обильные поливы оправданы на песчаных участках, во время засухи, если за день почва, практически, полностью пересыхает.

Отсутствие опор:

Те кто думают, что опоры перцам не нужны, ведь растения и так близко посажены, и смогут поддержать друг друга, глубоко ошибаются. Перцы обязательно нужно подвязывать, иначе ветры и ливни повалят хрупкие растения.

Неправильное рыхление почвы:

Болгарский перец нельзя глубоко рыхлить, но в то же время его нужно рыхлить не реже чем один раз в две недели, но, аккуратно и неглубоко, всего на пару сантиметров вглубь. Перец сбросит все свои цветки и завязи, если будет повреждена корневая система, перец даже может погибнуть. Чтобы этого не произошло, замульчируйте грядки опилками, либо соломой, либо сосновыми иголками, толщиной не менее 5см, и вы облегчите себе уход за болгарским перцем, тогда сама собой отпадет необходимость в рыхлении почвы, мульча будет сохранять влагу и препятствовать росту сорняков.

Внесение подкормок проводится неправильно:

Сладкий перец любит азот и калий, также им нужен фосфор. Такие подкормки следует вносить один раз в полторы или две недели, но в умеренном количестве. Важно не переборщить, перец не любит обильные подкормки. Нельзя вносить под перцы свежий навоз, чтобы не появились гнилые плоды.

Недостаток опыления:

Высаживайте на своем участке сразу несколько сортов сладкого перца, тогда и урожай будет лучше. Хотя перцы – самоопыляющиеся растения, возможно и перекрестное опыление, которое происходит при помощи насекомых. Но болгарский перец нельзя сажать рядом с острым, чтобы, при переопылении, сладкие перцы не стали острыми.

Неправильно проводится борьба с болезнями и вредителями:

Болезни растений лучше предупредить, нежели потом лечить. Для профилактики болезней, а также против вредителей перцев, применяют медьсодержащие препараты. Нужно вовремя обрабатывать растения и от тли, и от клещей и от гусениц.