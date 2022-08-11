Дачники рассказали об использовании янтарной кислоты для растений

Янтарная кислота – натуральный продукт, который получают из янтаря. Янтарная кислота не токсична, не загрязняет окружающую среду, в том числе и почву.

Как правильно применять янтарную кислоту для растений:

Янтарной кислотой можно растения опрыскивать. Рассаду опрыскивают 1 раз в 10 дней. Также можно опрыскивание чередовать с корневой подкормкой, то есть поливать растения под корень.

Томаты рекомендуют подкармливать янтарной кислотой 3 раза за сезон: один раз – перед цветением растений, и еще два раза – после цветения.

Что касается комнатных растений, их тоже нужно не только опрыскивать, но и поливать раствором янтарной кислоты, тогда почва в горшке будет с хорошо развитой микрофлорой, а у растений – хорошо развитая корневая система.

Янтарную кислоту можно применять вместе с другими удобрениями, чтобы она помогала растениям лучше усвоить питательные вещества из почвы.

Как приготовить рабочий раствор из янтарной кислоты для подкормки растений? В аптеке янтарная кислота продается, и в форме таблеток, и в форме порошка.

В таблетки добавлены еще некоторые компоненты, которые тоже полезны для растений, и, при использовании таблетированной янтарной кислоты, следует учитывать, что в таблетке — не все янтарная кислота.

Как правильно приготовить раствор из порошкообразной янтарной кислоты:

Рецепт: растворяют 1г порошка янтарной кислоты в небольшом количестве теплой воды, после доводят концентрат до 5л, добавив недостающее количество воды.

Как правильно приготовить раствор из таблетированной янтарной кислоты:

Рецепт: 2 таблетки янтарной кислоты растворяют в 1л воды. Но прежде таблетки нужно размельчить в порошок, используя две ложки или ступку. После, порошок янтарной кислоты разводят в небольшом количестве теплой воды до полного растворения. Получившийся концентрат нужно довести до 1л, долив недостающий объем воды.

Раствор янтарной кислоты нужно использовать сразу же после приготовления, если он простоит более трех дней, то янтарная кислота потеряет свою силу.

В янтарной кислоте, перед посадкой, замачивают корни рассады. А после посадки, рассаду поливают раствором янтарной кислоты под корень. Янтарная кислота поможет уменьшить стресс у растений, они быстро укоренятся и быстро пойдут в рост.

В растворе янтарной кислоты можно замачивать корни саженцев плодовых деревьев и ягодных кустов, роз и прочих растений. А после посадки, саженцы можно полить этим же средством, и растения быстрее приживутся, быстрее пойдут в рост.

Янтарную кислоту применяют и для замачивания черенков. После обработки этим мощным средством, у черенков быстрее нарастает крепкая корневая система.

Еще янтарную кислоту применяют для пробуждения семян и стимуляции всходов. Для этого, семена замачивают в растворе янтарной кислоты на 12-24 часа, и получают быстрые и дружные всходы.