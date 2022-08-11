Дачники рассказали, как избавиться от слизней и улиток на участке

Защищая свой сад и огород от слизней и улиток, помните, что они не только повреждают клубнику и другие растения, но и приносят немалую пользу.

Самые лучшие способы борьбы со слизнями и улитками без химии:

Не загущайте посадки на своем огороде, своевременно выпалывайте сорняки, так как слизни активны ночью, а днем прячутся под растениями.

Если на вашу дачу будут часто прилетать птицы, поселятся у вас ежи, ужи, жабы, то они окажут вам огромную помощь: значительно уменьшать количество не только слизней, но и других вредителей.

Как привлечь птиц, ежей, лягушек на свой приусадебный участок? Оставляйте в своем саду и в огороде небольшие уголки живой природы, такие островки, где будут расти полевые травы, густые кустики.

Сложите, где-нибудь за баней или сараем, кучу из веток, которые вы срезали с плодовых деревьев и ягодных кустов, в ней может поселится семья ежиков. Сделайте кормушки, повесьте в своем саду и птицы часто будут прилетать к вам.

Слизни и улитки боятся жгучий перец и горчицу. Если насыпать на грядку черный или красный перец, в местах перемещения и обитания улиток, и обсыпать перцем растения, то слизни обожгут свои нежные брюшка и уйдут с участка.

Ширина и слой полос из перца должны быть достаточно широкими и толстыми, но не до фанатизма, не нужно насыпать горчицу ведрами, а ровно столько, чтобы получился желаемый эффект.

Кофе, для слизней и улиток, смертельно опасен. Если насыпать растворимый кофе, даже самый дешевый, под растения, результат вас удивит. Или сделайте крепкий отвар из кофе и опрыскайте кофейным отваром растения и грунт — это тоже приведет к хорошим результатам.

Постелите возле грядок, на дорожках, под плодовыми деревьями и ягодниками, полиэтиленовую пленку. Утром, перевернув ее, вы найдете много слизней. Соберите все особи, с помощью совка и веника, в ведро с водой. Ведро накройте крышкой, чтобы из него слизни не выбрались и они там погибнут.

Аммиак успешно борется со слизнями и улитками. Разведите 40мл нашатырного спирта в 2л воды и опрыскайте им грунт вокруг растений.

Слизни и улитки любят пиво, особенно темное. Вкопайте в землю небольшие емкости с пивом. Многие слизни, почуяв запах, заползут в ловушку, напьются, опьянеют и потонут в пиве. Достаточно несколько раз установить такие приманки-ловушки, и слизни еще долго не будут вас беспокоить.

Насыпьте на грядки, вокруг каждого растения, древесную золу, или известь. Зола и известь будут ранить нежные брюшка улиток, и они сами покинут такой неблагоприятный участок.