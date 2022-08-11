Опытные дачники рассказали, как быстро избавиться от проволочника навсегда

Если в огороде прижился проволочник, то хорошего урожая картофеля можно и не ждать. Казалось бы, такое безобидное насекомое — жук щелкун, но личинки его наносят серьезный урон урожаю.

Проволочник — кто он:

Черные жуки щелкуны не наносят вреда растениям, а вот его личинки, которые имеют другое название – проволочник, сильно повреждает картофель, морковь и другие овощные культуры.

Это насекомое любит картофельные участки и там, преимущественно, откладывают свои яйца. Личинки щелкуна живут и развиваются 3-4 года. Более всего корнеплодам вредят особи 3-4 года развития.

Личинки щелкуна весьма упорны, как только они появляются на свет, очень быстро, не сбиваясь с курса, пробираются в клубень картофеля, прогрызают в нем ходы, питаясь сочным корнеплодом, а после окукливаются, после чего превращаются в жуков щелкунов.

Эффективные способы борьбы с проволочником без химии:

Проволочник любит кислые почвы. Если ваш огород массово атаковал проволочник, немедленно раскисляйте его. Для успешного раскисления, в почву вносят известь или доломитовую муку, и лучше это сделать осенью под перекопку.

На участках, под картофель, обязательно нужно делать глубокую перекопку, лучше поздней осенью, накануне наступления устойчивых заморозков. После глубокой вспашки, личинки проволочника оказавшись на поверхности, погибают от холода, таким способом уничтожают зимующий проволочник в почве.

Обязательно удаляйте, на картофельных грядках, сорняки, особенно пырей. Пырей — это природная пища проволочника. В пырее, в его корнях, этот вредитель прекрасно развивается. Щелкуны любят откладывать яйца именно в пырее.

Весной, почву на участках под картофель, нужно разрыхлять граблями или культиватором, и, в это время, вручную собирать проволочник, жука щелкуна, уничтожать проростки сорняков. Попадая на поверхность почвы, под прямые солнечные лучи, яйца щелкуна становятся нежизнеспособными.

Высаживайте, на своем участке под картофель, сидераты, а в частности горчицу, горох, тогда проволочника на нем, практически, не будет.

Сделайте ловушки для самок щелкуна: разложите на своем огороде прошлогоднюю траву или сено, или солому в кучки, сделав под ними небольшие углубления в грунте. Потом намочите солому и чем-то накройте ее, к примеру, досками, чтобы сохранялась влага.

Через несколько дней, в кучках из травы или соломы, соберутся жуки щелкунов. Траву нужно собрать, вместе со щелкунами, и сжечь.

Осенью, после уборки картофеля, или весной, до посадки, в борьбе с проволочником, делают приманки-ловушки. Для его изготовления понадобится картофель и какие-нибудь палочки, можно взять деревянные шпажки или проволоку, главное, чтобы эти палочки были жесткими.

Картофель разрезают пополам, каждую половинку нанизывают на шпажку, разрезанной частью вниз. Далее опускают половинки картофеля в небольшие лунки и присыпают их землей, оставив палочки на поверхности, в качестве маячков. Расстояние между картофелинами должно составлять 20-50 см.

Если земля будет влажной, то эффективность приманки-ловушки из картошки увеличится в разы, весь проволочник в округе соберется к приманкам, запах любимого лакомства притянет их как магнитом. Через 7-10 дней каждая половинка картофеля будет прямо кишеть проволочником. Останется лишь собрать и уничтожить весь проволочник.

Чтобы проволочник не поражал картофель, при его посадке, подсыпьте в каждую лунку горчичный порошок.