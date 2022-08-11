Огородники рассказали о лучших подкормках для огурцов во время плодоношения

Когда огурцы начинают массово плодоносить, из почвы вытягивается большое количество питательных веществ.

На каждый этап развития огурца, ему необходимы различные «витаминки»:

В самом начале развития, чтобы растения хорошо принялись, для огурца очень важно достаточное количество азота.

В период цветения и завязи растение нуждается в повышенном потреблении калия.

Во время массового плодоношения опять возвращаемся к азотным удобрениям с добавлением калийных. Можно провести подкормку комплексным овощным удобрением, чтобы добавить не только калий, но и магний, и кальций и другие нужные микроэлементы.

Такое питание огурцам необходимо не только для обильной завязи и формирования плодов, но улучшения вкусовых качеств плодов.

Во время плодоношения подкормку огурцов проводим один раз в неделю, чтобы растениям хватало сил плодоносить без перерывов.

Потенциал плодовитости огурца очень высок, а особенно у новых сортов, но без подкормок реализовать его растение не сможет.

Азотные удобрения:

во время плодоношения настои коровяка и помета использовать уже не стоит, а вот зеленые травяные настои отлично будут влиять на здоровье и урожайность огурцов.

ожно использовать такие растворы:

Водный настой из древесной золы:

Проливаем обильно теплой водой огуречные грядки за день до зольной подкормки.

Разводим с утра 1 стакан золы в 10 литрах воды.

Настаиваем за день.

Поливаем по влажной земле вечером под корень из расчета на 1 кв. м 5 л

Гумат калия с микроэлементами:

Разводим 1 ч.л гумата в 10 литрах воды.

Поливаем по влажной земле 5 л на 1 кв. м

Если на начальном этапе не добавляли в подкормки борную кислоту, не поздно сделать это во время плодоношения. Бор очень хорошо влияет на все огуречные процессы, поэтому борную кислоту хотя бы один раз за сезон нужно внести.

Этими же растворами можно опрыскивать огурцы по листьям либо менять полив и опрыскивание. Количество золы в раствор для опрыскивания нужно уменьшить до половины стакана.

Благодаря таким простым подкормкам огурцы не будут горькие и пустотелые.

У огурчиков будет замечательный вкус и плодоносить они будут долго и обильно.