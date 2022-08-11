Опытные рыболовы рассказали, где найти щуку в августе и на какие приманки ловить

Всему - своё время. В июле заготавливают сено. Август - замечательная пора, что бы "косить" щуку!

Конец лета - "бархатный" сезон не только для любителей курортов. У спиннингистов тоже начинается "горячая" пора. Ведь в это время растёт активность хищника, а значит и клёв!

Аппетит щуки связан со скоростью обмена веществ и зависит от температуры воды. В августе её показатели достигают самых комфортных значений.

Рыба быстрее усваивает пищу, копит силы и начинает подготовку к зиме - а по тому, питается чаще.

Найти щуку в этот период и предложить нужную приманку, часто значит - поймать её.

Для большинства водоёмов, характерно сезонное падение уровня воды в конце лета. Такая ситуация способствует концентрации рыбы, которую убывающая вода "выдавила" из заросших мелководных участков в русло и крупные заливы.

Однако, замечу - в августе, на малых реках и озёрах нашего региона, найти хищника в ямах можно не часто.

Растений для укрытий в водоёме ещё достаточно, а процесс их отмирания только начинается. Чем больше травы и меньше плотность щуки - тем позже она занимает ямы и предпочитает держаться на русловых бровках или у берега на границе водорослей. Там-то и нужно её ловить.

В этой ситуации любым приманкам сложно конкурировать с воблерами.

Да, можно "гонять" вдоль кувшинок "железо" или "силикон" - не редко и это срабатывает по активной рыбе. Но, чтобы выманить из засады осторожную или "зашуганную" троллингом зубастую - необходимо дать ей время на раздумья.По тому, в августе, на малых реках и озёрах, более результативного способа ловли щуки, чем твичинг воблеров, для меня нет.

На закате лета уже можно задуматься и о трофеях - а по тому не надо скромничать с размером приманок. Сейчас, как "шнурки", так и "мамки" отлично отзываются на воблеры средних и крупных размеров - 110-130 мм. Вот некоторые из моих фаворитов:

Не всякий воблер хорош, как в ловле с берега, так и с лодки. Август, время когда в полную силу раскрывается один из моих любимчиков - универсальных "щучьих" минноу DUO Realis Jerkbait 120SP.

Где не глубоко, не сдаёт позиций и гроза всех щук-травянок - Megabass Oneten 110SF в "кисло-тигриной" раскраске. Правда, к осени щука им интересуется по приятнее, чем в июне.

Ну и как не отметить классику жанра, великую и неповторимую сотней китайских подделок - O.S.P. Rudra 130SP. Наступает самый подходящий момент "спустить зверя с цепи" и проверить - живёт ли в "этой луже" приличная рыба.

Падение воды в августе бывает и весьма значительным, как зимний сброс на Москва-Реке. Тогда следует обязательно проверять джигом ямки. "Резина" 2.5"-3.5" в малых водоёмах остаётся эффективной, в течении всего лета, но щуки по крупнее уже не отказываются и от 5" приманок.