Рыболовы рассказали, где в озёрах стоит щука после осенних заморозков

"Унылая пора — очей очарование" - сказал поэт. Не спорю — но факт относится только к началу сезона.

Осенью в озёрах, поведение щуки делится на два периода. В конца августа, аппетит рыбы просыпается, что происходит благодаря снижению температуры воды и её насыщению кислородом. В это время, щука "бодрая", не сильно "церемонится" с приманками и чаще клюёт на небольшой глубине, где вода ещё успевает прогреваться и держится малёк.

Этот период называют "осенним жором". После него, следует резкое, но кратковременное падение активности, которое объясняют любопытным фактом.

При похолодании, верхние слои остывают быстрее нижних, а их плотность увеличивается. Они становятся тяжелее и опускаются глубже, выдавливая оттуда, более тёплую воду. Когда процесс захватывает придонные слои, они поднимаются к поверхности и увлекают за собой донные отложения.

Они состоят из остатков водорослей и планктона, и насыщенны сероводородом и углекислым газом.

Чем резче похолодание — тем быстрее остывает вода, а её перемешивание происходит интенсивней, она мутнеет, даже без дождей. Активность рыбы резко падает и такой период длиться до 5-10 дней. В это время, редкие поклёвки происходят не с глубины, а там где вода чище — на "меляках" и в прибрежной зоне.

Опытные спиннингисты замечали, что щука часто "бастует" во время начала листопада. Это явление, так же связано с погодой и резким похолоданием, по-этому часто совпадает по времени с "осенним бесклёвьем", но на него не влияет.

Поздней осенью, когда вода перемешается — всё возвращается "на круги своя", и щука смещается в сторону самых глубоких участков, где температура стабильней и менее подвержена перепадам.