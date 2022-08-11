Рыболовы рассказали о частых ошибках ливли щуки поздней осенью

"Колебалки" устарели? Категорически не согласен - "железо" позиций не сдаёт. Причина в другом.

Осень — понятие "растяжимое". В последние годы, она не привязана к календарным срокам, а для спиннингистов этот сезон начинается с понижения температуры воды и заканчивается образованием льда.

Высокая активность хищника в осеннее время, объясняется рядом причин. Остывающая вода увеличивает потребность организма в энергии. При этом она больше насыщена кислородом, чем в летнюю жару. Эти факторы ускоряют обмен веществ у рыбы и вызывают аппетит.

На это время приходится подготовка щуки к зиме, и она усиленно "нагуливает жир", используя возможность усваивать повышенное количество пищи. Задача хищника в этот период — потратить на охоту энергии меньше, чем получить её, "слопав" свою добычу. Чем ниже температура воды — тем более расчётливо ведёт себя "зубастая".

По этому и ловить щуку следует с учётом её особенностей.

Когда летом, на берегу попадаются начинающие спиннингисты с "колебалками" - они вызывают улыбку. Рассчитывать на улов, можно и с такой приманкой, но летом есть способы эффективней.

Осенью, такие товарищи, привлекают больше внимания — ведь это время "железа", но наблюдая за ними, отмечаю одни и те же ошибки, которые мешают им заработать поклёвку.

В холодное время года, до образования льда, щука занимает придонный горизонт и меняет его очень неохотно. Значит, требуется доставить приманку ей прямо "под нос". Важно, подобрать вес блесны, которого хватит для достижения нужной глубины — разница в заглублении всего 0.5 метра, имеет критическое значение для привлечения хищника.

Но "колебалка", так же не должна быть излишне тяжёлой, потому что такой нюанс повлечёт следующую ошибку.

Щука экономит силы и не преследуют цель, которая требует больших энергозатрат. Чем медленнее добыча — тем доступнее. Но торопливые спиннингисты, крутят катушку, как ручку мясорубки и остаются без поклёвки.

В такой ситуации, блесна движется слишком быстро для неактивной рыбы, а так же поднимается высоко ото дна. Кроме того — некоторые модели, на высокой скорости "входят в штопор", теряют свою игру и привлекательность.