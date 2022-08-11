Эксперты рассказали, какие рыбы выживают при полном высыхание водоёмов

Мировой рекорд по задержке дыхания - 24 минуты. На его фоне, способности некоторых рыб выживать в критических обстоятельствах — удивляют.

В природе, всё устроено просто — каждое существо стремиться выжить. Тот, кто приспособлен к условиям обитания лучше — получает преимущество. Обходится без пищи долгое время, способны многие животные. Крокодилы едят раз год.

Но вот обойтись без кислорода не может ни кто. Рыбы получают его из воды, где он содержится в растворённом состоянии, и на суше быстро погибают. Но из каждого правила есть исключения - о них и пойдёт речь дальше.

Этот дальний родственник окуня, имеет локальное распространение. Он обладает способностью жить в воде с минимальным содержанием кислорода и при засухе закапывается в ил на глубину до метра. Вырабатывая слизь и образуя из неё "капсулу", он обходится без воды до 5 суток.

Это возможно благодаря смешанному принципу дыхания. Кроме жабр, у рыбы есть специальный орган, для усвоения атмосферного воздуха. Это змееголов, обитающий на Дальнем Востоке.

Следующий "экстремал", отдалённо напоминает предыдущего, но имеет свою характерную особенность и распространён гораздо шире. Он также зарывается в ил, пережидая засуху и может потреблять кислород из воздуха. Но делает это иначе — усваивает его кишечником, как пищу. Это незаметный обитатель заиленных водоёмов — вьюн.

Третья рыба лишена навыка дышать воздухом и получает кислород только с помощью жабр, но её способность выживать — феноменальна. Она способна перенести высыхание водоёма — пусть не так, как предыдущие представители, но лучше остальных видов.

Такими особенностями организма наделён ротан. Благодаря им, он распространился по всей территории страны и зимой переносит даже "вмерзание" в лёд.