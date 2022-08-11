Рыболовы рассказали, в какой рыбе в наших водоемов больше жира

Всю рыбу делят на 3 категории "жирности" - с высоким, средним и низким его содержанием. Пресноводные виды, уступают в этом компоненте многим морским обитателям.

Непревзойдённым лидером среди речных и озёрных рыб нашей страны, является голомянка. Жира в ней 35%, что делает её практически прозрачной и очень ценным кормовым объектом для всех хищников Байкала. В других местах она не встречается и, по этой причине, не входит в наш список.

Жир — основной источник энергии. Его калорийность в 2 раза превосходит углеводы. Именно по этому, продукты с его высоким содержанием воспринимаются нашим организмом так положительно.

Но с его пользой, всё далеко не однозначно. Некоторые виды жиров, особенно для людей пожилого возраста — угроза здоровью, а другие, наоборот — путь к его обретению.

"Рыбий жир" — самый полезный из всех, так как полностью усваивается организмом, в отличие от животного, а так же содержит полезные микроэлементы и витамины.

Начинает список, крупная рыба, популярная среди рыболовов. Обитает практически везде и давно разводится в коммерческих целях. Имеет незначительный недостаток — костлява. Но содержит 5.3% жира, что делает её весьма востребованной в кулинарных целях.

А возможность купить живой — выгодно отличает эту рыбу от замороженных "морских" конкурентов. Это карп или его близкий "родственник" сазан.

Следующий "жирдяй", способен откормиться до исполинских размеров. Но самая лакомая часть — его хвост. У астраханских "кабанчиков" закопченных моим другом, они были почти прозрачными от количества жира, хоть по среднему показателю 5.1% он немного уступает карпу.

Запрещён для употребления в пищу аскетами мусульманства и евреями — по причине отсутствия у него выраженной чешуи — это сом.

Продолжает список самый "мелкий" его герой. Ведь размер — существенный фактор, влияющий на "жирность". Содержание 4.4% делает его великолепным блюдом в копчёном и вяленом виде.

Крупный — хорош и жареный, но более мелкие, не успевшие вырасти и "откормиться", для этих целей — не лучший вариант. Это - лещ, который, даже в "свежепойманном" виде, уже имеет "копчёный цвет".

Людей ведущих "диетический" образ жизни успокою - "жирность" куриной грудки, которая застревает в горле - 3.5%. Не на много меньше, надо отметить.