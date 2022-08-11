Рыболовы назвали лучшее средство от комаров
Бывает, их количество "зашкаливает" и даже мешает дышать, а держать спиннинг можно только в закрытых перчатках.
Средств от насекомых существует множество. Но всем известна их эффективность. Одни — не действуют вовсе, другие — перестают работать через час. Почему так происходит и что избавило меня от этой проблемы?
Действие всех средств от мошек и комаров основано на двух принципах.
Первый — применение эфирных масел. Своим запахом они действительно способны оттолкнуть от вас особо привередливых мошек, но и всех окружающих тоже.
На этом принципе основаны "дедовские" методы. Корица, гвоздика и даже чеснок, что только не идёт в ход в борьбе с этой напастью. Если насекомых не много, а вы нелюдимы и не чувствительны к запахам — возможно это и ваш способ. Но в случае с критическим количеством "мошкары" - уповать на него не стоит.
Второй вариант - использование вещества синтезированного химическим путём. Дело в том, что действие всех промышленных средств от "гнуса" основано на одном соединении — диэтилтолуамиде или ДЭТА. Различаются они только его концентрацией.
Чем она выше, тем надёжнее и дольше длится действие. Максимальный уровень в "аптечных" спреях - 30%. Они обещают защиту до 8 часов, что не соответствует действительности. Пользуясь подобным средством "в красном баллоне", я был разочарован — вместо обещанного времени, он действовал около часа. За его цену — дороговато.
Но на рыбалке, коллега посоветовал попробовать другой аналог, который "выстрелил" выше всяких ожиданий. Почему — понял только недавно.
Концентрация ДЭТА в нём выше, чем везде - 50%.
Наношу на кепку и ворот одежды, обрабатываю манжеты рукавов и кисти, протираю шею и лицо. Проблема решается хоть и не на заявленные 8 часов, но на 5 - можно рассчитывать. Комары не кусают. Пятен не оставляет, аллергии нет, запах терпимый.
Опубликовано: Ангелина Крент
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