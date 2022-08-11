"Каннибалы среди рыб": почему рыбы поедают своих сородичей

Употребление в пищу особей своего вида, называется каннибализмом. Склонность к данному процессу не редкость. Она зафиксирована у полутора тысяч живых организмов.

Потомство одного из самых прожорливых хищников на планете — белой акулы, проявляет свою агрессию даже ещё не появившись на свет. Она не откладывает икру, а является живородящей рыбой. Её будущие мальки способны нападать на своих "братьев" даже на стадии внутриутробного развития.

Обитателям наших рек, далеко до подобной прожорливости, но и среди них встречаются рыбы, которые не прочь "перекусить" своими близкими родственниками. Какие же факторы заставляют их пожирать себе подобных?

Первая причина нападения на рыбу своего вида — существенная разница в размере. Взрослая особь не замечает отличий своих мальков от чужих. Ей движет голод, а они - легкий способ восполнить энергию. Это поведение типично для всех хищников.

Вторая ситуация — скудная питательная база водоёма. Это может случится по причине естественного сокращения популяции "кормовых" видов рыб, а так же от резкого скачка поголовья хищника. Адаптируясь к обстоятельствам они могут полностью переходить на питание своими соплеменниками.

При этом выстраивается чёткая пищевая цепь. "Вылупившиеся" из икринок мальки начинают питаться простейшими организмами. На них охотятся более подросшие "товарищи" и так вплоть до самых крупных "звеньев".

Третья причина — нерест. Этот процесс предполагает очень близкий контакт между рыбами. Самки, которые обычно заметно крупнее самцов, в этих обстоятельствах не в состоянии контролировать хищный инстинкт и, иногда, атакуют потерявших бдительность "ухажёров".

Самый известный каннибал, обитающий в наших водах — это щука. Её рацион, даже в благополучных водоёмах, на 25% может состоять из сородичей. Для "мелочи", наиболее верный способ уцелеть — быстро вырасти.

Особи от 60 см и выше, чувствуют себя более уверено. Окунь тоже промышляет охотой на свою молодь. В закрытых водоёмах, со скудной пищевой базой, это является нормой.