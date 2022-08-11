Этой рыбе чаще всего рыбаки не рады и вот почему

"Коту или на таранку. Что с ней ещё делать?". Так большинство рыбаков отвечает на вопрос об улове, состоящем из "мелочи". Но есть рыба которую и мелкой назвать сложно, ведь 100-300 грамм, вполне нормальный размер.

Таранкой, в нашей местности, да и во многих областях страны, называют любую вяленую или сушёную рыбу. Требования к исходному продукту минимальны. Ведь, как с майонезом и кетчупом можно съесть подошву от ботинка, так и таранка из любой "мелочёвки", является довольно вкусной.

По-этому, "сушка" - лучший способ с пользой приготовить улов, который плохо годится для жарки, запекания и прочих блюд.

Речь в статье пойдёт об очень похожих между собой обитателях наших рек и озёр. Они ведут одинаковый образ жизни и, на первый взгляд, почти неразличимы. При этом, ловля одной из них не имеет никаких ограничений, другой — регулируется по размеру, а третьей - в некоторых регионах, и вовсе находится под запретом.

Первая рыба - "шкура да кости", по другому и не сказать. Хоть статистика и утверждает, что растёт она до 700 грамм, поймать на удочку приличную особь удаётся не часто. В основном она не крупнее ладони, а за свою "толщину", прозвана "фанерой".

Раньше имела широкое распространение, образовывала "густые" стаи — это густера. Некоторые утверждают, что и в жареном виде она "ничего", но это утверждение весьма спорно.

Следующая рыба, очень на неё похожа и многие неопытные рыбаки могут "с лёта" их перепутать, а зря. Ведь в отличие от густеры, она ограничена по минимальному размеру в большинстве регионов, нарушив который, можно получить штраф в 500 рублей за каждую "голову".

Такой риск совершенно не оправдан, ведь, как и "близнец", она не имеет ценности. Это подлещик — мелкий лещ, который мало пригоден для кулинарии.

Третья рыба находится в Красной Книге нескольких областей, включая Московскую. Внешне напоминает предыдущих, а Собанеев, и вовсе называл её "волжским" лещом. В его время она встречалась чаще, росла крупнее и, по его словам, в пищу употреблялась редко.

Это синец, сейчас, по размеру, он не больше густеры. Обычно на крючок он попадается в "прилове", ведь кроме сушки, этой "фанере", сложно найти подходящее применение.