Похититель собак Леди Гаги получил шесть лет тюрьмы

Мужчина, обвиняемый в насильственном нападении на сотрудника американской певицы Леди Гаги с целью похищения собак звезды, был приговорен к шести годам тюремного заключения.

28-летний Лафайет Шон Уэйли признал себя виновным в попытке ограбления, признавшись, что был частью группы, которая застрелила Райана Фишера, когда он выгуливал трех французских бульдогов Poker Face в Голливуде в феврале 2021 года.

На кадрах с камер видеонаблюдения видно, как двое мужчин выходят из машины рядом с сотрудником певицы, прежде чем выстрелить ему в грудь.

Затем грабители схватили двух собак: Коджи и Густава, и сбежали, оставив Райана Фишера лежащим на земле, истекающим кровью. Третьей собаке, Мисс Азии, удалось убежать.

Леди Гага, известная своими хитами Just Dance и Bad Romance , предложила вознаграждение в размере 500 000 долларов за возвращение ее драгоценных французских бульдогов.

Вскоре неизвестная женщина смогла их вернуть, заявив, что нашла их привязанными к столбу. По данным полиции, она состояла в отношениях с отцом одного из нападавших и отвечала за сбор вознаграждения от их имени.

Приговор Уэйли вынесен через неделю после того, как его сообщник Джейлин Кейшон Уайт, 20 лет, был приговорен к четырем годам тюремного заключения, а 19-летний Джеймс Ховард Джексон, которого подозревают в стрельбе по Райану Фишеру, был освобожден 6 апреля из-за административной ошибки.