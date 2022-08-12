В Гонконге отмечена рекордная убыль населения из-за массовой эмиграции
В Гонконге за последний год наблюдается массовое сокращение населения, 113 200 жителей выехали из мегаполиса из-за самых строгих в мире мер по борьбе с коронавирусом.
К середине 2022 года, население Гонконга составляет 7 291 600 человек, что на 1,6% меньше, чем за тот же период годом ранее.
Цифры, опубликованные в четверг, показывают чистый отток в 113 200 жителей в период с середины 2021 по середину 2022 года, что является рекордом за 12-месячный период с момента первой переписи населения в 1961 году.
«Ограничения, введенные на границах для борьбы с пандемией, прервали приток людей», — сказал представитель правительства финансового центра. Население территории начало сокращаться в 2020 году, и, по данным правительства, это сокращение не остановится.
Бывший азиатский транспортный и логистический узел, Гонконг был отрезан от мира на два с лишним года из-за своей драконовской политики в области здравоохранения в соответствии со стратегией Китая «ноль Covid».
В разгар эпидемии в этом году отъезд жителей воздушным транспортом часто превышал 2000 человек в день, а прибытие сократилось до минимума. Сокращение населения также является частью более широкой тенденции исхода гонконгцев, многие из которых предпочитают переехать за границу в ответ на подавление Пекином инакомыслия после продемократических протестов в 2019 году.
Опубликовано: Тарас Медведев
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