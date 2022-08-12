Washington Post: ФБР искало в Имении Трампа документы о ядерном оружии

При обыске дома экс-президента США Дональда Трампа ФБР искало секретные документы.

Несколько дней назад бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в его имении во Флориде был проведен обыск.

Практически сразу экс-глава Белого дома объявил, что обыск связан с тем, что он намерен баллотироваться на следующий президентских выборах.

Однако, как отмечает американское известное издание The Washington Post, причина того, что ФБР заявилось к Трампу, оказалась другой.

Журналистам стало известно, что силовики могли искать в огромном доме бывшего президента документы о ядерном оружии. При этом не объясняется, искали ли они документы об американской ядерной программе, либо же о заграничной.

"ФБР искало в имении Трампа связанные с ядерным оружием документы", - говорится в материале американского издания.