Washington Post: ФБР искало в Имении Трампа документы о ядерном оружии
При обыске дома экс-президента США Дональда Трампа ФБР искало секретные документы.
Несколько дней назад бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп заявил, что в его имении во Флориде был проведен обыск.
Практически сразу экс-глава Белого дома объявил, что обыск связан с тем, что он намерен баллотироваться на следующий президентских выборах.
Однако, как отмечает американское известное издание The Washington Post, причина того, что ФБР заявилось к Трампу, оказалась другой.
Журналистам стало известно, что силовики могли искать в огромном доме бывшего президента документы о ядерном оружии. При этом не объясняется, искали ли они документы об американской ядерной программе, либо же о заграничной.
"ФБР искало в имении Трампа связанные с ядерным оружием документы", - говорится в материале американского издания.
Опубликовано: Николай Скира
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