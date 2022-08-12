Латвия и Эстония разорвали отношения с Китаем в формате «16+1»
Прибалтийские республики в одностороннем порядке покинули клуб «16 плюс 1», заявил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис.
После открытия диппредставительства Тайваня в Вильнюсе, первой из этого внешнеторгового клуба вышла Литва в 2021 году.
Теперь разорвать внешнеторговые и инвестиционные отношения с КНР решили и другие страны Балтии.
Сотрудничество в клубе носит сугубо торгово-экономический и инвестиционный характер, а также помогает наладить отношения в сфере туризма, культуры и науки.
«Китайский формат „17 + 1“ уже был излишним и вызывал разногласия задолго до выхода Литвы. Латвия и Эстония теперь тоже закрывают дверь. „14 + 1“ следует заменить на „ЕС 27 + 1“», — заявил Ландсбергис.
Экономика прибалтийских республик уже потеряла китайский транзит и экспорт ряда товаров, как, к примеру, Литва потеряла крупные заказы на поставки своего пива в КНР.
Опубликовано: Тарас Медведев
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