В Бирме судят австралийского экономиста, советника бывшего президента страны

Австралийский экономист, близкий к экс-лидеру Бирмы Аун Сан Су Чжи, не признал себя виновным, сообщил источник, знакомый с этим вопросом, в пятницу, 12 августа.

Хунта обвинила Шона Тернелла в желании покинуть Бирму с конфиденциальной информацией.

Шон Тернелл был арестован через несколько дней после военного путча 1 февраля против Аун Сан Су Чжи, лауреата Нобелевской премии мира 1991 года, у которой он долгое время был советником.

Ему было предъявлено обвинение в нарушении Закона Бирмы о государственной тайне.

В случае признания его виновным ему грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.

Шон Тернелл - австралийский экономист и бывший советник по экономической политике правительства Мьянмы. Он также был профессором экономики в Университете Маккуори , бывшим старшим аналитиком Банка Австралии и директором по исследованиям в Институте развития Мьянмы.