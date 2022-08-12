В Бирме судят австралийского экономиста, советника бывшего президента страны
Австралийский экономист, близкий к экс-лидеру Бирмы Аун Сан Су Чжи, не признал себя виновным, сообщил источник, знакомый с этим вопросом, в пятницу, 12 августа.
Хунта обвинила Шона Тернелла в желании покинуть Бирму с конфиденциальной информацией.
Шон Тернелл был арестован через несколько дней после военного путча 1 февраля против Аун Сан Су Чжи, лауреата Нобелевской премии мира 1991 года, у которой он долгое время был советником.
Ему было предъявлено обвинение в нарушении Закона Бирмы о государственной тайне.
В случае признания его виновным ему грозит максимальное наказание в виде 14 лет лишения свободы.
Шон Тернелл - австралийский экономист и бывший советник по экономической политике правительства Мьянмы. Он также был профессором экономики в Университете Маккуори , бывшим старшим аналитиком Банка Австралии и директором по исследованиям в Институте развития Мьянмы.
Опубликовано: Тарас Медведев
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