INSEE подсчитал, что инфляция во Франции ускорилась до 6,1% годовых
Институт отмечает, что цены на энергоносители продолжали оказывать давление на показатели инфляции, но не так сильно, как в последние месяцы.
Рост потребительских цен во Франции ускорился в июле и достиг 6,1% за год, подтвердил в пятницу INSEE в своей окончательной оценке.
Цены на энергоносители продолжали оказывать давление на показатели инфляции, но менее сильно, чем в последние месяцы, сообщил институт статистики, который отмечает ускорение цен на услуги, продукты питания и промышленные товары.
Опубликовано: Тарас Медведев
{[{ article.headline1 }]}
{[{ article.headline2 }]}
Опубликовано: {[{ article.author }]}
Вам может быть интересно:
Шольц запретил Путину посещать Германию до завершения спецоперации в Украине
Минобороны РФ: российские солдаты ликвидировали свыше двух тысяч бойцов ВСУ под Соледаром
Генеральный директор МАГАТЭ лично возглавит миссию на Запорожскую АЭС.
Бундесвер вынужден свернуть свою миссию в Мали, после прибытия российских военных инструкторов
Глава Крыма Аксёнов сообщил о гибели одного человека при взрывах в Новофёдоровке