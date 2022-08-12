INSEE подсчитал, что инфляция во Франции ускорилась до 6,1% годовых

Институт отмечает, что цены на энергоносители продолжали оказывать давление на показатели инфляции, но не так сильно, как в последние месяцы.

Рост потребительских цен во Франции ускорился в июле и достиг 6,1% за год, подтвердил в пятницу INSEE в своей окончательной оценке.

Цены на энергоносители продолжали оказывать давление на показатели инфляции, но менее сильно, чем в последние месяцы, сообщил институт статистики, который отмечает ускорение цен на услуги, продукты питания и промышленные товары.