Бывший советник Трампа Джон Болтон призывает Байдена отказаться от ядерной сделки с Ираном

Джон Болтон призвал администрацию Байдена прекратить переговоры с Ираном. Ранее был раскрыт предполагаемый заговор с целью его убийства.

Министерство юстиции США раскрыло обвинения против члена Корпуса стражей исламской революции Ирана в том, что судебные документы описывают как наглый заговор с целью убийства бывшего советника по национальной безопасности.

Это должно было стать местью за смерть высшего военного генерала Ирана Касема Сулеймани. Джон Болтон заявил, что они преследуют множество людей, включая обычных граждан, а не только бывших государственных служащих.

Болтон сказал, что не считает возврат к переговорам по ядерной сделке с Ираном огромной стратегической ошибкой Соединенных Штатов.

По его словам, обсуждение ядерной сделки следует прекратить. Он считает, что добиться мира и безопасности на Ближнем Востоке невозможно, пока у власти находится нынешний иранский режим.

Джон Болтон уточнил, что его политика будет заключаться в смещении этого режима. По его мнению. Это можно сделать, используя группировки и соперничество внутри вооруженных сил и руководства режима.

Болтон назвал свержение режима в Иране возможным, но подчеркнул, что это не произойдет в одночасье. Он сказал, что это очень рискованно.

Он сказал, что это единственный путь вперед, и раскритиковал администрацию Байдена за то, что она сосредоточилась исключительно на восстановлении сделки 2015 года.