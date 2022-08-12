Каракас и Богота объявили о возобновлении дипломатических отношений

Венесуэла и Колумбия объявили в четверг, что они обменяются послами после трех лет разрыва дипотношений, благодаря приходу к власти колумбийского президента Густаво Петро.

В Каракасе президент Николас Мадуро объявил, что бывший министр иностранных дел Феликс Пласенсиа запросил его аккредитацию у правительства Колумбии и «скоро будет в Боготе».

«В ответ на заявление правительства Венесуэлы, которое назначило посла, который будет отвечать за нормализацию отношений между двумя странами, я решил назначить Армандо Бенедетти послом Колумбии в Венесуэле», — парировал Густаво Петро в видеообращении к СМИ.