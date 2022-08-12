В ЛНР обнаружены тайники с оружием и боеприпасами иностранного производства

Пресс-служба Росгвардии сообщила, что на территории Луганской народной республики (ЛНР) были обнаружены тайники с оружием и боеприпасами иностранного производства.

Росгвардия утверждает, что тайники с оружием были оставлены Вооруженными силами Украины (ВСУ). Они были найдены при проведении разведывательно-поисковых мероприятий.

В одном из тайников были обнаружены гранатомёты РПГ-7 и РШГ, противопехотные и противобортовые мины, противотанковые ракетные комплексы и самодельные взрывные устройства.

Мероприятия Росгвардии проводились из-за информации, которая поступила Федеральной службе безопасности (ФСБ). Спецслужбы располагали сведениями, что в лесу около одного из населенных пунктов была замечена бронированная разведывательно-дозорная машина (БРДМ).

В результате поисков, Росгвардия обнаружила сначала сотни снарядов калибра 152 мм и заряды к ним, а после тайники с оружием. Ранее сообщалось, что на территории ЛНР росгвардейцы задержали пособника ВСУ с взрывчаткой и знаком отличия НАТО.